क्या आपकी रसोई में भी है ये वास्तु दोष? महिलाओं के लिए माना जाता है बेहद अशुभ

Kitchen Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा का अलग महत्व बताया गया है. खासतौर पर रसोईघर को घर की ऊर्जा और सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. माना जाता है कि किचन अगर सही दिशा में बना हो और वहां वास्तु नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहती है. लेकिन रसोई से जुड़ी कुछ गलतियां महिलाओं के लिए परेशानी, तनाव और बदनामी का कारण भी बन सकती हैं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का अग्नि कोण यानी दक्षिण-पूर्व दिशा रसोई के लिए सबसे शुभ मानी जाती है. इस दिशा का संबंध अग्नि तत्व और शुक्र ग्रह से माना गया है. यही वजह है कि इसका असर घर की महिलाओं, बेटियों और पारिवारिक माहौल पर भी पड़ता है.

अग्नि कोण में ज्यादा राशन या भारी स्टोर बनाना

वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण-पूर्व दिशा में जरूरत से ज्यादा खाने का सामान जमा करना शुभ नहीं माना जाता. कई लोग किचन के इसी हिस्से में भारी राशन या बड़ा स्टोर रूम बना देते हैं, जिससे वास्तु दोष पैदा होता है.मान्यता है कि इससे घर की महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. घर में मानसिक तनाव बढ़ने लगता है और कई बार बिना वजह बदनामी या विवाद जैसी स्थितियां भी बनने लगती हैं. इतना ही नहीं, इसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है.

रसोई के अग्नि कोण में पानी का टैंक होना

वास्तु के अनुसार अग्नि और जल तत्व का टकराव अशुभ माना जाता है. इसलिए अगर घर के दक्षिण-पूर्व दिशा यानी अग्नि कोण में पानी की टंकी, सिंक या पानी निकासी की व्यवस्था हो तो यह गंभीर वास्तु दोष माना जाता है.कहा जाता है कि इससे आर्थिक तंगी, अपमान और पारिवारिक कलह बढ़ सकती है. इस दिशा को हमेशा गर्म और सक्रिय रखना शुभ माना गया है. इसलिए यहां गैस चूल्हा, ओवन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना बेहतर माना जाता है.

रसोई में कम रोशनी होना

वास्तु शास्त्र में उजाले और सकारात्मक ऊर्जा का गहरा संबंध बताया गया है. अगर किचन या अग्नि कोण में पर्याप्त रोशनी नहीं होती, तो इसका असर घर के माहौल पर पड़ सकता है.ऐसे घरों में अक्सर तनाव, गुस्सा और उदासी का वातावरण बना रहता है. परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल कम होने लगता है और महिलाओं को सम्मान की कमी महसूस हो सकती है. इसलिए रसोई में प्राकृतिक रोशनी और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

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