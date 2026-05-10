Home > Uncategorized > क्या आपकी रसोई में भी है ये वास्तु दोष? महिलाओं के लिए माना जाता है बेहद अशुभ

क्या आपकी रसोई में भी है ये वास्तु दोष? महिलाओं के लिए माना जाता है बेहद अशुभ

Kitchen Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा का अलग महत्व बताया गया है. खासतौर पर रसोईघर को घर की ऊर्जा और सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है,लेकिन रसोई से जुड़ी कुछ गलतियां महिलाओं के लिए परेशानी, तनाव और बदनामी का कारण भी बन सकती हैं.आइए जानते हैं उनके बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 10, 2026 4:52:51 PM IST

क्या आपकी रसोई में भी है ये वास्तु दोष?
क्या आपकी रसोई में भी है ये वास्तु दोष?


 Kitchen Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा का अलग महत्व बताया गया है. खासतौर पर रसोईघर को घर की ऊर्जा और सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. माना जाता है कि किचन अगर सही दिशा में बना हो और वहां वास्तु नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहती है. लेकिन रसोई से जुड़ी कुछ गलतियां महिलाओं के लिए परेशानी, तनाव और बदनामी का कारण भी बन सकती हैं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का अग्नि कोण यानी दक्षिण-पूर्व दिशा रसोई के लिए सबसे शुभ मानी जाती है. इस दिशा का संबंध अग्नि तत्व और शुक्र ग्रह से माना गया है. यही वजह है कि इसका असर घर की महिलाओं, बेटियों और पारिवारिक माहौल पर भी पड़ता है.

You Might Be Interested In

 अग्नि कोण में ज्यादा राशन या भारी स्टोर बनाना

वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण-पूर्व दिशा में जरूरत से ज्यादा खाने का सामान जमा करना शुभ नहीं माना जाता. कई लोग किचन के इसी हिस्से में भारी राशन या बड़ा स्टोर रूम बना देते हैं, जिससे वास्तु दोष पैदा होता है.मान्यता है कि इससे घर की महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. घर में मानसिक तनाव बढ़ने लगता है और कई बार बिना वजह बदनामी या विवाद जैसी स्थितियां भी बनने लगती हैं. इतना ही नहीं, इसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है.

 रसोई के अग्नि कोण में पानी का टैंक होना

वास्तु के अनुसार अग्नि और जल तत्व का टकराव अशुभ माना जाता है. इसलिए अगर घर के दक्षिण-पूर्व दिशा यानी अग्नि कोण में पानी की टंकी, सिंक या पानी निकासी की व्यवस्था हो तो यह गंभीर वास्तु दोष माना जाता है.कहा जाता है कि इससे आर्थिक तंगी, अपमान और पारिवारिक कलह बढ़ सकती है. इस दिशा को हमेशा गर्म और सक्रिय रखना शुभ माना गया है. इसलिए यहां गैस चूल्हा, ओवन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना बेहतर माना जाता है.

रसोई में कम रोशनी होना

वास्तु शास्त्र में उजाले और सकारात्मक ऊर्जा का गहरा संबंध बताया गया है. अगर किचन या अग्नि कोण में पर्याप्त रोशनी नहीं होती, तो इसका असर घर के माहौल पर पड़ सकता है.ऐसे घरों में अक्सर तनाव, गुस्सा और उदासी का वातावरण बना रहता है. परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल कम होने लगता है और महिलाओं को सम्मान की कमी महसूस हो सकती है. इसलिए रसोई में प्राकृतिक रोशनी और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Agni Kon VastuKitchen DirectionKitchen VastuVastu DoshVastu Tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वेदिका कुमार की हॉट बिकिनी तस्वीरें

May 10, 2026

मदर्स डे पर सुनें ये बॉलीवुड गाने

May 10, 2026

mothers day पर इंस्टाग्राम और whatsapp पर मां के लिए...

May 10, 2026

घर पर नेचुरल तरीके से बीबी क्रीम कैसे बनाएं?

May 10, 2026

घर में लगाएं ये 5 शुभ पौधे, बदल सकती हैं...

May 10, 2026

क्या कभी चखे हैं दुनिया के सबसे महंगे फल!

May 10, 2026
क्या आपकी रसोई में भी है ये वास्तु दोष? महिलाओं के लिए माना जाता है बेहद अशुभ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आपकी रसोई में भी है ये वास्तु दोष? महिलाओं के लिए माना जाता है बेहद अशुभ
क्या आपकी रसोई में भी है ये वास्तु दोष? महिलाओं के लिए माना जाता है बेहद अशुभ
क्या आपकी रसोई में भी है ये वास्तु दोष? महिलाओं के लिए माना जाता है बेहद अशुभ
क्या आपकी रसोई में भी है ये वास्तु दोष? महिलाओं के लिए माना जाता है बेहद अशुभ