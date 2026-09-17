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5 महिलाएं एक-एक कर हुईं लापता, मिले 5 कलश ने परिजनों को डराया; वर्षों बाद कहां है 5 लाशें

अमेरिका के पेन्सिलवेनिया में एक संदिग्ध सीरियल किलर की प्रॉपर्टी से जुड़ी पांच लापता महिलाओं का मामला फिर से चर्चा में है.

By: JP Yadav | Published: September 17, 2026 1:14:41 PM IST

5 महिलाएं एक-एक कर हुईं लापता, मिले 5 कलश ने परिजनों को डराया; वर्षों बाद कहां है 5 लाशें
5 महिलाएं एक-एक कर हुईं लापता, मिले 5 कलश ने परिजनों को डराया; वर्षों बाद कहां है 5 लाशें


अमेरिका के पेन्सिलवेनिया के एक खौफनाक घर  (house of horrors) की जांच में 5वीं लापता महिला का नाम सामने आया है, जिससे सीरियल किलर होने की आशंका बढ़ गई है. वर्ष 2018 में 27 साल की उम्र में निकोल फुसारो लापता हो गई थीं. कथित तौर पर एक वीडियो में गला घोंटकर मारी जाती हुई देखी गई थीं. यह वीडियो एडल्ट फिल्ममेकर रेमंड ‘आरसी’ हॉर्श ने उनके लापता होने के बाद शूट किया था. पुलिस ने जून में फिलाडेल्फिया के ओल्नी इलाके में हॉर्श के घर से यह फुटेज बरामद किया था.

निकोल फुसारो के कजिन जोनाथन हैलोरान-कोरेन ने NBC10 को बताया कि जांचकर्ताओं ने परिवार को बताया है कि उन्हें यकीन है कि वीडियो में दिख रही महिला निकोल ही है.  पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर फुसारो की पहचान की पुष्टि नहीं की है और ना ही उनका शव बरामद हुआ है.

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हैलोरान-कोरेन ने WPVI को बताया कि निकोल एक खूबसूरत और नेक दिल महिला थीं और उनके साथ जो हुआ, उससे कहीं बेहतर की वह हकदार थीं. उनके परिवार और दोस्तों को हमेशा उनकी याद आएगी और वो उन्हें हमेशा प्यार करेंगे.

निकोल फुसारो उन कम से कम पांच लापता महिलाओं में से एक हैं जिनका संबंध हॉर्श के घर से पाया गया है. पुलिस का मानना ​​है कि इनमें से कम से कम तीन महिलाओं की मौत हो चुकी है, जिससे सीरियल किलर की जांच की आशंका और और भी पीड़ित होने का डर पैदा हो गया हैय

2018 में 27 साल की उम्र में गायब हो गई निकोल फुसारों का संबंध पेंसिल्वेनिया के हॉउस ऑफ हॉरर्स (खौफनाक घर) की जांच से जोड़ा गया है. पुलिस को कथित तौर पर जून में फिलाडेल्फिया के ओल्नी इलाके में रेमंड आरसी हॉर्श के घर से फुसारो की गला घोंटकर हत्या किए जाने का फुटेज मिला.

82 साल में हुई थी हॉर्श की मौत

पुलिस को कथित तौर पर जून में फिलाडेल्फिया के ओल्नी इलाके में रेमंड आरसी हॉर्श के घर से निकोल फुसारो की गला घोंटकर हत्या किए जाने का फुटेज मिला. हॉर्श की पिछले साल 82 साल की उम्र में मौत हो गई थी. वह खौफनाक ‘स्नफ़ फ़िल्में’ (हिंसा और हत्या दिखाने वाली फ़िल्में) पब्लिश करने और कामुक, सैडोमैसोचिस्टिक (दूसरों को दर्द देने में मज़ा लेने वाली) किताबें लिखने के लिए जाने जाते थे.
 
हॉर्श (82) की पिचले साल मौत हो गई थी. वह खौफनाक ‘स्नफ़ फ़िल्में’ (हिंसा और हत्या दिखाने वाली फ़िल्में) पब्लिश करने और कामुक, सैडोमैसोचिस्टिक (दूसरों को दर्द देने में मज़ा लेने वाली) किताबें लिखने के लिए जाने जाते थे.

ब्लेयर टोंज़ेली 2 साल पहले हुई थी लापता

हॉर्श के मामले की जांच जून 2026 में शुरू हुई, जब पुलिस ने फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस मॉल के पास उनके 44 वर्षीय बेटे यूजीन को रोका. पुलिस को शक तब हुआ जब यूजीन के साथ कार में बैठी एक महिला ने 35 वर्षीय ब्लेयर टोंज़ेली की पहचान दिखाई, जो 2023 में गायब हो गई थी.

गाड़ी के अंदर पुलिस को दो हैंडगन और 8,000 डॉलर से ज़्यादा कीमत के गैर-कानूनी ड्रग्स भी मिले और यूजीन को पूछताछ के लिए लाया गया. कथित तौर पर उसने जांचकर्ताओं से कहा कि टोंज़ेली अब कभी नहीं दिखेगी, जिसके बाद अधिकारियों ने ओल्नी स्थित उस घर की कई बार तलाशी ली, जो पहले उसके कुख्यात पोर्नोग्राफ़र पिता का था.

5 कलश ने बढ़ाया सस्पेंस

बताया जा रहा है कि 20 जून को घर की शुरुआती तलाशी में पुलिस ने बताया कि उन्हें कम से कम एक और गैर-कानूनी बंदूक, एक नकली FBI बैज, मारिजुआना उगाने का सेटअप और दाह-संस्कार के बाद बची राख वाले पांच कलश मिले. 25 जून को एक और तलाशी के दौरान जांचकर्ताओं को 50 से ज़्यादा हार्ड ड्राइव मिलीं, जिनमें 6,00,000 से ज़्यादा तस्वीरें, 70,000 वीडियो और 10,000 लेख और चित्र थे.

कभी नहीं मिला महिलाओं का शव

अगस्त में जांचकर्ताओं ने बताया कि हॉर्श के घर से मिली एक हार्ड ड्राइव से मिले वीडियो सबूतों के आधार पर पुलिस को यकीन हो गया कि दो और लापता महिलाएं अब जीवित नहीं हैं. ये महिलाएं हैं गैब्रिएल अमरांडो, जो 2012 में 22 साल की उम्र में लापता हो गई थीं. मारिबेल फ्रेसेस वर्ष 2018 में 27 साल की उम्र में गायब हो गई थीं. इनमें से किसी की भी लाश नहीं मिली है.

Tags: crime news
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