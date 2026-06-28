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Samsung से OnePlus तक मचेगी टक्कर! अगले हफ्ते लॉन्च होंगे कई स्मार्टफोन्स, फीचर्स भी हैं कमाल

Upcoming Smartphone 2026: अगले सप्ताह Samsung, OnePlus और Oppo अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे. इनमें दमदार बैटरी, 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा, प्रीमियम डिजाइन और लेटेस्ट फीचर्स जैसे कई आकर्षक विकल्प देखने को मिलेंगे.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 28, 2026 2:19:21 PM IST

Samsung से OnePlus तक मचेगी टक्कर! अगले हफ्ते लॉन्च होंगे कई स्मार्टफोन्स, फीचर्स भी हैं कमाल


Upcoming Smartphone 2026: स्मार्टफोन बाजार में आने वाला हफ्ता काफी खास रहने वाला है. जून के आखिरी दिनों से लेकर जुलाई की शुरुआत तक कई बड़ी कंपनियां अपने नए डिवाइस पेश करने की तैयारी में हैं. इनमें बजट यूजर्स से लेकर प्रीमियम फीचर्स पसंद करने वाले ग्राहकों तक के लिए कई ऑप्शन शामिल होंगे.

अगर आप नया फोन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आने वाले लॉन्च पर नजर रखना फायदेमंद हो सकता है. सैमसंग, वनप्लस और ओप्पो जैसे ब्रांड अपने नए स्मार्टफोन के साथ अलग-अलग सेगमेंट में मुकाबला बढ़ाने वाले हैं. आइए जानते हैं अगले सप्ताह लॉन्च होने वाले इन खास स्मार्टफोन्स के बारे में.

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 Samsung Galaxy M47: दमदार डिस्प्ले और लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट

सैमसंग अपना नया Galaxy M47 स्मार्टफोन 29 जून को बाजार में उतारने जा रहा है. कंपनी इस डिवाइस को मिड-रेंज सेगमेंट में पेश कर सकती है, जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा.

फोन में Snapdragon प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा इसमें 6.7 इंच का 120Hz Super AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस प्रदान करेगा. फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद होगा.

OnePlus N6: बड़ी बैटरी के साथ बजट सेगमेंट में दस्तक

वनप्लस भी 30 जून को अपना नया बजट स्मार्टफोन OnePlus N6 लॉन्च कर सकता है. ये फोन खासतौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कम कीमत में लंबी बैटरी लाइफ और बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं. OnePlus N6 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh की बड़ी बैटरी बताई जा रही है. ये बैटरी लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बेहतर बैकअप देने में सक्षम होगी. परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर और Android 16 पर आधारित OxygenOS मिलने की उम्मीद है.

कैमरा फीचर्स की बात करें तो फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और डुअल रियर कैमरा सिस्टम दिया जा सकता है. ये डिवाइस खासकर गेमिंग, मल्टीटास्किंग और ज्यादा समय तक फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आकर्षक विकल्प बन सकता है.

 Oppo Reno 16 Series: प्रीमियम डिजाइन और कैमरा फीचर्स पर फोकस

ओप्पो 2 जुलाई को अपनी नई Reno 16 सीरीज पेश करने वाला है. इस सीरीज में Reno 16 और Reno 16c मॉडल शामिल हो सकते हैं. कंपनी इस बार डिजाइन, कैमरा और मजबूती पर खास ध्यान दे रही है. Reno 16 में 6.32 इंच का AMOLED डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है. वहीं Reno 16c में थोड़ा बड़ा डिस्प्ले और समान कैमरा क्षमताएं देखने को मिल सकती हैं.

दोनों स्मार्टफोन्स में हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, प्रीमियम बिल्ड और IP69K रेटिंग जैसी सुरक्षा सुविधाएं मिलने की संभावना है, जो इन्हें धूल और पानी से बचाने में मदद करेंगी. इसके अलावा ओप्पो एक नए Bubble एक्सेसरी को भी पेश कर सकता है, जो कैमरा कंट्रोल और फोटोग्राफी अनुभव को बेहतर बनाएगा.

 

Tags: oneplus n6 5goppo reno16 series 5gSamsung Galaxy M47 5GUpcoming SmartphoneUpcoming Smartphone 2026
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