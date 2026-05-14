Home > Uncategorized > असल जिंदगी में recreate हुआ ‘विवाह’ फिल्म का सीन, अस्पताल को ही बना लिया मंडप, ICU में भर्ती दुल्हन की भरी मांग

असल जिंदगी में recreate हुआ ‘विवाह’ फिल्म का सीन, अस्पताल को ही बना लिया मंडप, ICU में भर्ती दुल्हन की भरी मांग

गोरखपुर में शादी के दिन सड़क हादसे में एक लड़की, जिसकी उसी दिन शादी होनी थी, गंभीर रूप से घायल हो गई. दुल्हन के दरवाजे पर द्वारपूजा और अन्य रस्में पूरी करने के बाद दूल्हा अस्पताल पहुंचा और आईसीयू में ही युवती की मांग भरकर शादी कर ली.

By: Shivangi Shukla | Published: May 14, 2026 4:10:29 PM IST

ICU में भर्ती दुल्हन की भरी मांग
ICU में भर्ती दुल्हन की भरी मांग


आपको विवाह फिल्म का वो आइकॉनिक दृश्य तो याद ही होगा जब अमृता राव जल जाती हैं और शाहिद कपूर अस्पताल में जाकर उनसे शादी करते हैं और साथ रहने का वचन  निभाते हैं.

गोरखपुर के एक अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद हर किसी को भावुक कर दिया. बता दें कि गोरखपुर में शादी के दिन सड़क हादसे में एक लड़की, जिसकी उसी दिन शादी होनी थी, गंभीर रूप से घायल हो गई. दुल्हन के दरवाजे पर द्वारपूजा और अन्य रस्में पूरी करने के बाद दूल्हा अस्पताल पहुंचा और आईसीयू में ही युवती की मांग भरकर शादी कर ली.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला 

बदकिस्मती भरे एक हादसे में दो परिवारों की खुशियां छिनने ही वाली थीं, लेकिन दो परिवारों की आपसी समझ ने एक नई मिसाल पेश की. दरअसल, बांसगांव के हटवार गांव की रहने वाली पूजा यादव का रिश्ता परिवार के लोगों ने महादेवा बाजार के महुआ निवासी सन्नी यादव से तय हुआ था. नवंबर 2025 में यह रिश्ता तय होने के बाद 13 मई को शादी थी और पूजा के घर बरात आनी थी. नई जिंदगी के सपने आंखों में संजोए पूजा एलएलबी अंतिम सेमेस्टर की अपनी परीक्षा देने के लिए भाई के साथ खलीलाबाद स्थित कॉलेज के लिए निकली थी. परीक्षा के लिए जाते समय परिवार की महिलाओं ने हंसी-ठिठोली करते हुए उसकी बलाएं उतारी थीं, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था. 

शाम को दूल्हा सन्नी यादव बरात लेकर अपनी ससुराल हटवार गांव पहुंचे. वहां द्वारपूजा और अन्य प्रारंभिक रस्में पूरी करने के बाद तय हुआ कि दूल्हा अस्पताल जाकर सिंदूरदान करेगा. रात करीब एक बजे सन्नी कुछ रिश्तेदारों के साथ अस्पताल पहुंचे और आईसीयू में ही पूजा की मांग भर दी. 

हर कोई हो गया भावुक 

विपरीत परिस्थितियों की वजह से उपजे इस नजारे ने इस दृश्य को देख रही हर किसी की आँखों को भावुक कर दिया. छलकती आंखों से परिवार के लोगों और अस्पताल के स्टाफ ने दूल्हा-दुल्हन को दुआएं दीं. सिंदूरदान के बाद सन्नी गांव लौटे और वहां शादी की बाकी रस्में पूरी की गईं.

Tags: gorakhpurUP Newsuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026

छत पर उगाएं भर्ते वाला बड़ा बैंगन!

May 13, 2026

कोई 49 पर All-Out, तो कोई 58 पर सिमटा, IPL...

May 13, 2026

कितनी थी प्रतीक यादव की नेटवर्थ?

May 13, 2026

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026
असल जिंदगी में recreate हुआ ‘विवाह’ फिल्म का सीन, अस्पताल को ही बना लिया मंडप, ICU में भर्ती दुल्हन की भरी मांग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

असल जिंदगी में recreate हुआ ‘विवाह’ फिल्म का सीन, अस्पताल को ही बना लिया मंडप, ICU में भर्ती दुल्हन की भरी मांग
असल जिंदगी में recreate हुआ ‘विवाह’ फिल्म का सीन, अस्पताल को ही बना लिया मंडप, ICU में भर्ती दुल्हन की भरी मांग
असल जिंदगी में recreate हुआ ‘विवाह’ फिल्म का सीन, अस्पताल को ही बना लिया मंडप, ICU में भर्ती दुल्हन की भरी मांग
असल जिंदगी में recreate हुआ ‘विवाह’ फिल्म का सीन, अस्पताल को ही बना लिया मंडप, ICU में भर्ती दुल्हन की भरी मांग