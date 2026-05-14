असल जिंदगी में recreate हुआ ‘विवाह’ फिल्म का सीन, अस्पताल को ही बना लिया मंडप, ICU में भर्ती दुल्हन की भरी मांग

आपको विवाह फिल्म का वो आइकॉनिक दृश्य तो याद ही होगा जब अमृता राव जल जाती हैं और शाहिद कपूर अस्पताल में जाकर उनसे शादी करते हैं और साथ रहने का वचन निभाते हैं.

गोरखपुर के एक अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद हर किसी को भावुक कर दिया. बता दें कि गोरखपुर में शादी के दिन सड़क हादसे में एक लड़की, जिसकी उसी दिन शादी होनी थी, गंभीर रूप से घायल हो गई. दुल्हन के दरवाजे पर द्वारपूजा और अन्य रस्में पूरी करने के बाद दूल्हा अस्पताल पहुंचा और आईसीयू में ही युवती की मांग भरकर शादी कर ली.

क्या है पूरा मामला

बदकिस्मती भरे एक हादसे में दो परिवारों की खुशियां छिनने ही वाली थीं, लेकिन दो परिवारों की आपसी समझ ने एक नई मिसाल पेश की. दरअसल, बांसगांव के हटवार गांव की रहने वाली पूजा यादव का रिश्ता परिवार के लोगों ने महादेवा बाजार के महुआ निवासी सन्नी यादव से तय हुआ था. नवंबर 2025 में यह रिश्ता तय होने के बाद 13 मई को शादी थी और पूजा के घर बरात आनी थी. नई जिंदगी के सपने आंखों में संजोए पूजा एलएलबी अंतिम सेमेस्टर की अपनी परीक्षा देने के लिए भाई के साथ खलीलाबाद स्थित कॉलेज के लिए निकली थी. परीक्षा के लिए जाते समय परिवार की महिलाओं ने हंसी-ठिठोली करते हुए उसकी बलाएं उतारी थीं, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था.

शाम को दूल्हा सन्नी यादव बरात लेकर अपनी ससुराल हटवार गांव पहुंचे. वहां द्वारपूजा और अन्य प्रारंभिक रस्में पूरी करने के बाद तय हुआ कि दूल्हा अस्पताल जाकर सिंदूरदान करेगा. रात करीब एक बजे सन्नी कुछ रिश्तेदारों के साथ अस्पताल पहुंचे और आईसीयू में ही पूजा की मांग भर दी.

हर कोई हो गया भावुक

विपरीत परिस्थितियों की वजह से उपजे इस नजारे ने इस दृश्य को देख रही हर किसी की आँखों को भावुक कर दिया. छलकती आंखों से परिवार के लोगों और अस्पताल के स्टाफ ने दूल्हा-दुल्हन को दुआएं दीं. सिंदूरदान के बाद सन्नी गांव लौटे और वहां शादी की बाकी रस्में पूरी की गईं.