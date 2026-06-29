बजट से लेकर स्पीड तक, Suzuki GSX250R vs Triumph Scrambler 400 XC में कौन-सी बाइक है बेहतर? जानें दोनों के बीच बड़े अंतर

Suzuki GSX250R vs Kawasaki 800: पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स बाइक का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है. खासकर युवाओं में इस बाइक का खासा क्रेज देखने के लिए मिलता है. आज के समय में स्पोर्ट्स बाइकों का ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त स्कोप और डिमांड है. स्पोर्ट्स बाइकों में आपको दमदार इंजन मिलने के साथ ही साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस और तेज स्पीड भी मिल जाती है. अगर आप स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो Suzuki GSX250R vs Kawasaki 800 में से कोई भी बाइक ले सकते हैं. दोनों ही बाइकें बेहतर इंजन, डिजाइन और परफॉर्मेंस के साथ आती हैं.

हालांकि, अभी तक Suzuki GSX250R को भारतीय बाजार में लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन साल 2027 में इसे लॉन्च करने की पूरी तैयारी की जा रही है. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच के अंतर के बारे में.

फीचर्स में क्या मिलता है अंतर?

Suzuki GSX250R में आपको LED टेललाइट, एलईडी पोजिशन लाइट और एलसीडी इंस्ट्रुमेंट पैनल मिल जाते हैं. इस बाइक में आपको टेलिस्कोपिक, कॉइल स्प्रिंग, ऑयल डैंप्ड रियर सस्पेंशन का भी ऑप्शन दिया जा सकता है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो Triumph Scrambler 400 XC में आपको स्विचेबल ऑफ रोड ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जाते हैं. इस बाइक में आपको एलईडी लाइटिंग के साथ ही साथ USB चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है. दोनों ही बाइकें फीचर्स के मामले में दमदार मानी जाती हैं.

परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे?

Suzuki GSX250R में आपको 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड, SOHC, parallel-twinPower मिलता है. यह बाइक 25 PS का टॉर्क जनरेट करने के साथ ही साथ 23.3 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती हलै. इसमें आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स और 15 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है. Triumph Scrambler 400 XC में 398cc का दमदार इंजन दिया जाता है. वहीं, यह बाइक आपको 39.5bhp की पावर देती है. हालांकि, दोनों ही बाइकों की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन मानी जाती है.