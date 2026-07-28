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गौतम गंभीर को सलाह, जितने भी एवरेज फील्डर हैं, सबको टीम से बाहर करो, लापरवाही नहीं चलेगी…

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया की खराब फील्डिंग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि एवरेज फील्डरों को अब टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए. हालिया आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम की फील्डिंग निराशाजनक रही.

By: Satyam Sengar | Published: July 28, 2026 1:36:41 PM IST

गौतम गंभीर को सुनील गावस्कर की सलाह.
गौतम गंभीर को सुनील गावस्कर की सलाह.


पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया की खराब फील्डिंग पर कड़ी नाराजगी जताई है. उनका मानना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब एवरेज फील्डरों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी लगातार नॉर्मल स्तर की फील्डिंग करता है, तो उसे टीम से बाहर कर देना चाहिए. उनके अनुसार, कप्तान को ऐसे खिलाड़ियों को मैदान पर छिपाने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए.

हाल ही में भारत के आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दौरों के दौरान टीम की फील्डिंग लगातार सवालों के घेरे में रही. इन दौरों में भारतीय टीम ने केवल चार मैच जीते, जबकि आठ मुकाबलों में हार का सामना किया. खासकर जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 10 कैच छोड़ दिए, जिससे टीम की कमजोर फील्डिंग साफ दिखाई दी. इसी कारण टीम के फील्डिंग कोच टी. दिलीप और एसिस्टेंट कोच रायन टेन डोशेट की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं.

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गावस्कर ने फील्डिंग पर दिया सख्त मैसेज

स्पोर्टस्टार में लिखे अपने कॉलम में सुनील गावस्कर ने कहा कि यदि कोई खिलाड़ी एवरेज फील्डर है, तो उसे टीम से बाहर कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी कप्तान के लिए यह सही स्थिति नहीं है कि वह तीन या चार खिलाड़ियों को ऐसी जगह खड़ा करे, जहां गेंद उनके पास ही न जाए. उनके मुताबिक, आधुनिक क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अच्छा फील्डर होना उतना ही जरूरी है, जितना अच्छा बल्लेबाज या गेंदबाज होना.

बल्लेबाजों को भी दी अहम सलाह

सुनील गावस्कर ने यह भी कहा कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को अपनी गलतियों का ईमानदारी से विश्लेषण करना होगा. उन्होंने बल्लेबाजों को सलाह दी कि वे अपनी छवि के अनुसार नहीं, बल्कि गेंद की गुणवत्ता के अनुसार शॉट खेलें. उनका मानना है कि टी20 क्रिकेट में बड़े शॉट जरूरी होते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजों के पास पारी को संभालने और फिर आक्रामक खेलने के लिए पर्याप्त समय होता है. ऐसे में सही शॉट चयन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है.

Tags: Gautam GambhirSunil Gavaskar
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