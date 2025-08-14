Home > Uncategorized > Sirsa: सिरसा पुलिस के रवैये से नाराज वकील 12 तारीख से कर रहे नो वर्क

Sirsa: सिरसा पुलिस के रवैये से नाराज वकील 12 तारीख से कर रहे नो वर्क

Sirsa: सिरसा पुलिस के रवैये से नाराज वकील, 12 तारीख से कर रहे नो वर्क, पुलिस पर लगाये ज्यादती के आरोप

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 14, 2025 19:50:14 IST

Sirsa:सिरसा पुलिस के रवैये से नाराज वकील 12 तारीख से कर रहे नो वर्क पुलिस पर लगाये ज्यादती के आरोप
Sirsa:सिरसा पुलिस के रवैये से नाराज वकील 12 तारीख से कर रहे नो वर्क पुलिस पर लगाये ज्यादती के आरोप

सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट 

Sirsa:  पुलिस पर लगाये ज्यादती के आरोप, अधिवक्ता अमित सिहाग के खिलाफ डिंग थाना पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मुकद्मा सरासर झूठा है। पुलिस द्वारा इस मामले में अधिवक्ता के साथ ज्यादती की गई है। पुलिस के रवैये के खिलाफ सिरसा बार में पिछले तीन दिनों से वर्क सस्पेंड किया हुआ है। अगर अधिवक्ता अमित सिहाग के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं की गई और जबरन मकान में घुसने वाले डीटीपी विभाग के जेई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो सोमवार से पूरे हरियाणा की बार में वर्क सस्पेंड किया जाएगा। उक्त बातें जिला बार संघ के प्रधान गंगाराम ढाका ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही।

प्रधान गंगा राम से बातचीत के अंश 

प्रधान गंगा राम ने बताया कि जब अधिवक्ताओं के साथ इस प्रकार पुलिस द्वारा ज्यादती की जा रही है तो आम पब्लिक का क्या होगा। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई की सुबह हुडा सेक्टर-20 निवासी अधिवक्ता अमित सिहाग गांव मोरीवाला में निर्माणाधीन भवन को देखने के लिए गए थे। इसी दौरान डीटीपी विभाग का जेई अभिषेक दीवार फांदकर भवन में घुस गया। अमित सिहाग ने उन्हें देख लिया और पूछताछ की तो उसने धमकी देते हुए कहा कि आप अवैध निर्माण कर रहे हो, इसे विभाग द्वारा गिराया जाएगा। जब उसने बताया कि विभाग की ओर से पहले भी नोटिस आया था, जिसका वह जवाब दे चुका है। इस पर जेई तैश में आकर उसके साथ गाली-गलौच करने लगा। 
उसने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस टीम ने भी उससे भवन में घुसने बाबत ऑर्डर मांगे तो वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। पुलिस जेई अभिषेक को अपने साथ पूछताछ के लिए डिंग थाने ले गई। इसके बाद वह डिंग थाने में गया और एक शिकायत दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई न करते हुए जेई अभिषेक को छोड़ दिया। 29 जुलाई की सांय को ‘अमित सिहाग’ ने एसपी सिरसा को शिकायत दी। पुलि ने इस मामले में अधिवक्ता अमित सिहाग की शिकायत पर कार्रवाई न करते हुए जेई अभिषेक द्वारा दी गई झूठी शिकायत पर अमित सिहाग के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया। इसके बाद अधिवक्ता ‘अमित सिहाग’ ने मामले बाबत जिला बार को अवगत करवाया।

SP सिरसा से मिला जिला बार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल 

जिला बार का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी सिरसा से मिला और पूरे मामले से अवगत करवाया। एसपी ने डीएसपी ऐलनाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। डीएसपी द्वारा जांच किए जाने व अधिवक्ता के बयान दर्ज किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसपर जिला बार संघ ने आपत्त्ति जताई और मंगलवार को हाऊस की मीटिंग कर वर्क सस्पेंड कर दिया। पिछले तीन दिनों से वर्क सस्पेंड चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। बार प्रधान ने बताया कि अभी तो सिरसा में ही वर्क सस्पेंड है, अगर अधिवक्ता पर दर्ज मुकदमा रद्द नहीं किया गया और आरोपी जेई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो सोमवार से पूरे हरियाणा में वकीलों का वर्क सस्पेंड रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी सिरसा पुलिस होगी। इस संबंधी बार काऊंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, रजिस्ट्रार जनरल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, डीजीपी हरियाणा, जिला उपायुक्त सिरसा, एसपी सिरसा, आईजीपी हिसार रेंज को भी पत्राचार से सूचित कर दिया गया है।

Tags: haryanaharyana governmentharyana news
