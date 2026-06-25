‘अल्लाह खुश रखे…’ हिंदू क्रिकेटर की मुस्लिम बीवी ने ऐसे किया बर्थडे विश, बोलीं- आपको किसी की नजर न लगे

Shivam Dube celebrating his birthday with his family.

What a lovely moment 🥹❤️ pic.twitter.com/uyp5Cw54Tk — ‘ (@Cricxet_reviews) June 25, 2026

अंजुम खान ने और क्या लिखा?

इसके आगे अंजुम ने अपने पति के लिए खुशहाल जीवन की कामना करते हुए लिखा, “अल्लाह आपकी जिंदगी को शांति और खुशियों से भर दे. आपके सारे सपने पूरे हों और आपकी जिंदगी हमेशा प्यार, हंसी और खूबसूरत पलों से भरी रहे. आपका आने वाला समय तरक्की और बरकत से भरा हो. आमीन.”

शिवम बना चुके अपनी अलग पहचान

अंजुम खान के इस प्यार भरे संदेश ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शिवम दुबे को जन्मदिन की बधाई दी और दोनों के रिश्ते की सराहना की. फैंस ने अंजुम के इस खास अंदाज को पसंद किया और उनकी दुआओं वाले पोस्ट पर खूब प्रतिक्रियाएं दीं. शिवम दुबे पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान मजबूत कर चुके हैं. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के दम पर उन्होंने टीम के लिए कई महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं. खासकर टी20 क्रिकेट में उनकी पावर हिटिंग क्षमता ने उन्हें एक अहम खिलाड़ी बनाया है.