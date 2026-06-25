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‘अल्लाह खुश रखे…’ हिंदू क्रिकेटर की मुस्लिम बीवी ने ऐसे किया बर्थडे विश, बोलीं- आपको किसी की नजर न लगे

भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे के जन्मदिन पर उनकी पत्नी अंजुम खान ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने पति के लिए सफलता, खुशियों और लंबी उम्र की दुआ मांगी.

By: Satyam Sengar | Published: June 25, 2026 6:30:13 PM IST

अंजुम खान ने पति शिवम को किया बर्थडे विश.
अंजुम खान ने पति शिवम को किया बर्थडे विश.


भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे के जन्मदिन का दिन (25 जून) उनके लिए बेहद खास रहा. परिवार, दोस्तों और फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की बधाई दी. इस खास मौके पर उनकी पत्नी अंजुम खान ने भी एक भावुक पोस्ट शेयर कर अपने पति को शुभकामनाएं दीं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

अंजुम खान ने अपने पोस्ट में शिवम दुबे के लिए प्यार, सफलता और खुशियों की दुआ मांगी. उन्होंने लिखा, “हैप्पी बर्थडे माय लव, अल्लाह आपको अपार सफलता दे और आपको जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाए. आपका करियर शानदार तरीके से आगे बढ़े और आपको जिंदगी की हर खुशी मिले. अल्लाह आपको हर बुरी नजर से बचाए और हमेशा सुरक्षित रखे.”

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अंजुम खान ने और क्या लिखा?

इसके आगे अंजुम ने अपने पति के लिए खुशहाल जीवन की कामना करते हुए लिखा, “अल्लाह आपकी जिंदगी को शांति और खुशियों से भर दे. आपके सारे सपने पूरे हों और आपकी जिंदगी हमेशा प्यार, हंसी और खूबसूरत पलों से भरी रहे. आपका आने वाला समय तरक्की और बरकत से भरा हो. आमीन.”

शिवम बना चुके अपनी अलग पहचान

अंजुम खान के इस प्यार भरे संदेश ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शिवम दुबे को जन्मदिन की बधाई दी और दोनों के रिश्ते की सराहना की. फैंस ने अंजुम के इस खास अंदाज को पसंद किया और उनकी दुआओं वाले पोस्ट पर खूब प्रतिक्रियाएं दीं. शिवम दुबे पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान मजबूत कर चुके हैं. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के दम पर उन्होंने टीम के लिए कई महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं. खासकर टी20 क्रिकेट में उनकी पावर हिटिंग क्षमता ने उन्हें एक अहम खिलाड़ी बनाया है.

Tags: Shivam Dube
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