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Bihar: पति के दोस्त से 14 सालों से था पत्नी का अवैध संबंध, 4 बच्चों की बन गई मां, अब शख्स ने सिंदूर धोकर करा दी प्रेमी से शादी

Saran Marriage News: पहले पति अनूप ने खुद अपने हाथों से ज्योति की मांग का पुराना सिंदूर धोकर मिटाया, जिसके बाद प्रेमी राजेश ने उसकी मांग में नया सिंदूर भरा. इस पूरी शादी के दौरान मंदिर परिसर में हाई-वोल्टेज ड्रामा भी हुआ.

By: Hasnain Alam | Published: May 15, 2026 10:38:03 PM IST

सारण में पति ने कराई पत्नी की शादी
सारण में पति ने कराई पत्नी की शादी


Bihar News: बिहार के सारण में एक ऐसी शादी हुई है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. जिले के मढ़ौरा प्रखंड के बहुआरा पट्टी गांव में शुक्रवार को यह अजीबोगरीब शादी संपन्न हुई, जो पूरे इलाके में कौतूहल और चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां चार बच्चों की मां ने अपने ही पति की मौजूदगी और रजामंदी से अपने प्रेमी के साथ मंदिर में विवाह रचा लिया.

महिला ज्योति देवी का अपने पति अनूप राम के दोस्त राजेश कुमार से पिछले 14 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. आसनसोल में रहने के दौरान बढ़े इस प्रेम संबंध की भनक जब ग्रामीणों को लगी, तो मामला पंचायत और थाने तक पहुंच गया.

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मंदिर में कराई गई दोनों की शादी

अंततः सामाजिक पहल और पति की आपसी सहमति के बाद गांव के भगवती मंदिर में दोनों की शादी कराने का फैसला लिया गया. इस दौरान एक अनोखी रस्म भी देखने को मिली, जहां पहले पति अनूप ने खुद अपने हाथों से ज्योति की मांग का पुराना सिंदूर धोकर मिटाया, जिसके बाद प्रेमी राजेश ने उसकी मांग में नया सिंदूर भरा.

महिला की मां ने चप्पलों से की पिटाई 

इस पूरी शादी के दौरान मंदिर परिसर में हाई-वोल्टेज ड्रामा भी हुआ. जहां महिला के चारों बच्चे बेबसी से अपनी मां को किसी और का होते देख रहे थे, वहीं बेटी की इस हरकत से ज्योति की बुजुर्ग मां का गुस्सा फूट पड़ा.

शादी की रस्में खत्म होते ही नाराज मां ने सरेआम अपनी बेटी और नए दामाद राजेश की चप्पलों से पिटाई कर दी. सोशल मीडिया पर इस शादी का वीडियो वायरल हो रहा है.

Tags: bihar newsSaran News
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