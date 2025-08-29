Home > Uncategorized > Raebareli News: राहुल गांधी का पुतला दहन करने आए थे भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस से हो गई झड़प

Raebareli News: राहुल गांधी का पुतला दहन करने आए थे भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस से हो गई झड़प

Raebareli: बिहार में विपक्षी दलों द्वारा SIR के विरोध में चल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने का मामला  तूल पकड़ रहा है। सियासी हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 29, 2025 10:13:45 IST

बिहार में पीएम मोदी को अपशब्द कहने के मामले पर राजनीति हुई गर्म।
बिहार में पीएम मोदी को अपशब्द कहने के मामले पर राजनीति हुई गर्म।

शिवप्रसाद यादव की रिपोर्ट, Raebareli: बिहार में विपक्षी दलों द्वारा SIR के विरोध में चल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने का मामला  तूल पकड़ रहा है। सियासी हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला है। इस बीच, भाजपा के क़ई पदाधिकारी व समर्थकों ने शहर के डिग्री कॉलेज चौराहा स्थित शहीद चौक पर  राहुल गांधी का पुतला लेकर नारेबाजी करते हुए पहुचे। पुतला जलाने  की कोशिश के दौरान भारी पुलिस फोर्स ने रोकने का प्रयास किया। दोनों ओर से  जोर असजमाइस होती रही। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने पुतला नही जलाने दिया।

पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल

उधर बिहार की घटना को लेकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने  शोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध जताया कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना भारत की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन गरिमा और शालीनता हर दल और नेता की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी देश के सर्वोच्च नेता हैं और उनका अपमान जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यह व्यवहार कांग्रेस के लिए शोभनीय नहीं है। मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ और यह सब राहुल गांधी की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी को मौन सहमति दे रहे हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि जनसमर्थन खो चुकी कांग्रेस अब ध्यान खींचने के लिए स्तरहीन हथकंडे अपना रही है।

उत्तराखंड में बादल फटने से भीषण तबाही, मलबे में फंसे कई लोग, सीएम धामी ने जताया दुख

पुतला छीन लिया गया

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विश्व पटल पर भारत की ताकत और पहचान के प्रतीक हैं, जिनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। उनका अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे भारत के गौरव का अपमान है। यह विवाद बिहार में कांग्रेस की हालिया यात्रा से जुड़ा है, जहां कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। यह मामला बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सियासी माहौल को और गर्म कर सकता है। जहां भाजपा और सहयोगी दल कांग्रेस-राजद गठबंधन पर हमलावर हैं। मंत्री ने यह भी  कहा कि भाजपा भारत की सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी घटनाओं का कड़ा विरोध करेगी। कांग्रेस नेताओं द्वारा खास कर राहुल गाँधी जब भी सत्ताधारी दल व प्रधानमंत्री पर जब जब टिप्पणी करते है उसका विरोधी मंत्री दिनेश प्रातप सिंह जरूर करते है। साथ ही रायबरेली में भाजपा नेताओं व समर्थको का आक्रोश भी समय समय पर देखने को मिलता है। गुरुवार को जिस प्रकार से मंत्री दिनेश प्रातप सिंह के जिले से बाहर होने पर उनके पुत्र ब्लाक प्रमुख पीयूष प्रातप सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग डिग्री कालेज चौक पर एकत्रित हुए और राहुल गाँधी का विरोध किया।

Jammu Kashmir: भीषण बारिश और भूस्खलन से तबाह हुआ जम्मू क्षेत्र, 45 की मौत, हज़ारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाए गए

Tags: Bihar Voter Adhikar Yatrarahul gandhirahul gandhi newsuttarpradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Raebareli News: राहुल गांधी का पुतला दहन करने आए थे भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस से हो गई झड़प

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Raebareli News: राहुल गांधी का पुतला दहन करने आए थे भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस से हो गई झड़प

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Raebareli News: राहुल गांधी का पुतला दहन करने आए थे भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस से हो गई झड़प
Raebareli News: राहुल गांधी का पुतला दहन करने आए थे भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस से हो गई झड़प
Raebareli News: राहुल गांधी का पुतला दहन करने आए थे भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस से हो गई झड़प
Raebareli News: राहुल गांधी का पुतला दहन करने आए थे भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस से हो गई झड़प
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?