Odisha News : भद्रक जिले में गौतस्करों पर फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क पर वाहन का फूंका

ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट :भद्रक ज़िले में गुरुवार तड़के एक सनसनीखेज़ घटना हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग-16 (NH-16) पर नलांग चौक पेट्रोल पंप के पास अवैध रूप से मवेशी ढो रहे एक पिकअप वैन को रोककर आग के हवाले कर दिया गया। यह वाहन जाजपुर से भद्रक की ओर आ रहा था और इसमें 12 मवेशियों को लादा गया था। घटना के बाद सभी मवेशियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन पिकअप वैन पूरी तरह से जलकर राख हो गया।

वाहन में लगाई आग

जानकारी के मुताबिक, पिकअप वैन पाणिकौइली क्षेत्र से चला था और रास्ते में गोरक्षा कार्यकर्ताओं की नज़र इस पर पड़ी। उन्हें शक हुआ कि पिकअप वैन में अवैध रूप से मवेशी ढोया जा रहा है। जब वैन नलांग चौक पहुँचा, तो गोरक्षा कार्यकर्ताओं ने उसे रोक लिया। इस दौरान वाहन में तोड़फोड़ की गई और बाद में उसमें आग लगा दी गई। आग लगते ही वैन में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि अंदर मौजूद 12 मवेशियों को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया।

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया

जैसे ही आग की लपटें उठीं, आसपास लोगों की भीड़ इकठ्ठा हो गई। इस बीच वाहन चालक और उसका सहयोगी मौका पाकर फरार हो गए। उनकी पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है।घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुँची। हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया। दूसरी ओर, दमकल विभाग की गाड़ियाँ भी वहाँ पहुँचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक पिकअप वैन पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी।

निष्पक्ष जाँच की माँग

मामले को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा है। कुछ लोगों का कहना है कि अवैध रूप से मवेशी तस्करी का धंधा लंबे समय से इस इलाके में चल रहा है और प्रशासन को इस पर कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं, कुछ लोग आगजनी की घटना को क़ानून हाथ में लेने जैसा मान रहे हैं और इसकी निष्पक्ष जाँच की माँग कर रहे हैं।

दमकल की कार्रवाई के बाद आवागमन सामान्य कर दिया

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वाहन मालिक, ड्राइवर और अन्य संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध गौ-तस्करी और आगजनी दोनों ही मामलों की पूरी पड़ताल होगी।इस घटना के बाद NH-16 पर कुछ देर के लिए ट्रैफ़िक रुका रहा, लेकिन पुलिस और दमकल की कार्रवाई के बाद आवागमन सामान्य कर दिया गया। मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था की जा चुकी है।

