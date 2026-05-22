New Honda City Facelift: अब और भी स्टाइलिश हुई होंडा सिटी! लग्जरी फीचर्स और 27KM माइलेज ने बढ़ाई Verna-Slavia की टेंशन

New Honda City Facelift: होंडा ने भारत में सिटी फेसलिफ्ट को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत पुराने मॉडल जितनी ही है, जो Rs 12 लाख (एक्स-शोरूम) है. भारत की सबसे पसंदीदा सेडान में से एक अब पहले से ज़्यादा शार्प और स्टाइलिश दिखती है. फेसलिफ्ट में नया डिज़ाइन, ज़्यादा फीचर्स वाला केबिन और वही भरोसेमंद पेट्रोल और हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन हैं.अगर आप एक प्रीमियम मिड-साइज़ सेडान ढूंढ रहे हैं, तो सिटी फेसलिफ्ट आपके लिए ज़रूर सही है. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ.

होंडा सिटी फेसलिफ्ट: वेरिएंट और कीमत

होंडा ने सिटी फेसलिफ्ट को चार वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिनकी कीमतें Rs 12 लाख से Rs 21 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं.