New Honda City Facelift: अब और भी स्टाइलिश हुई होंडा सिटी! लग्जरी फीचर्स और 27KM माइलेज ने बढ़ाई Verna-Slavia की टेंशन

New Honda City Facelift: होंडा ने भारत में सिटी फेसलिफ्ट को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत पुराने मॉडल जितनी ही है, जो Rs 12 लाख (एक्स-शोरूम) है. भारत की सबसे पसंदीदा सेडान में से एक अब पहले से ज़्यादा शार्प और स्टाइलिश दिखती है. फेसलिफ्ट में नया डिज़ाइन, ज़्यादा फीचर्स वाला केबिन और वही भरोसेमंद पेट्रोल और हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन हैं.अगर आप एक प्रीमियम मिड-साइज़ सेडान ढूंढ रहे हैं, तो सिटी फेसलिफ्ट आपके लिए ज़रूर सही है. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ.
होंडा सिटी फेसलिफ्ट: वेरिएंट और कीमत
होंडा ने सिटी फेसलिफ्ट को चार वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिनकी कीमतें Rs 12 लाख से Rs 21 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं.
Honda City Facelift: एक्सटीरियर
- नई Honda City फेसलिफ्ट को पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न लुक दिया गया है. कंपनी ने इसकी एलिगेंट सेडान डिजाइन को बरकरार रखते हुए इसे अधिक स्पोर्टी और प्रीमियम बनाने की कोशिश की है.
- फ्रंट में नई डिजाइन वाली बड़ी ग्रिल दी गई है, जिसके साथ स्मोक्ड इफेक्ट वाले स्लिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं. खास बात यह है कि ये अब सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं.
- कार में अब कनेक्टेड LED DRLs मिलते हैं, जो इसे चौड़ा और प्रीमियम लुक देते हैं, खासकर रात के समय. फ्रंट बंपर को भी नया डिजाइन दिया गया है, जिसमें बड़े एयर इंटेक्स और स्पोर्टी लोअर सेक्शन शामिल है.
- ग्रिल के ऊपर दिया जाने वाला क्रोम बार अब हटा दिया गया है, जिससे कार का फ्रंट पहले से ज्यादा स्टील्थी और क्लीन नजर आता है.
- साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन इसमें नए डिजाइन वाले 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. ORVM, विंडो फ्रेम और डोर हैंडल्स का डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है.
- रियर में नई LED टेललाइट्स दी गई हैं, जिनमें नया लाइट सिग्नेचर मिलता है. साथ ही नया बंपर और डिफ्यूजर जैसा ट्रीटमेंट कार को स्पोर्टी फील देता है. इसमें स्पॉइलर और शार्क-फिन एंटीना भी मिलता है, जो इसके प्रीमियम लुक को बढ़ाता है.
- Honda City उन लोगों के लिए खास है जो SUV की बजाय एलिगेंट सेडान पसंद करते हैं. इसका स्लिक डिजाइन इसे सड़क पर अलग पहचान देता है.
New Honda City Facelift:कलर ऑप्शंस
नई Honda City फेसलिफ्ट कुल 6 कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है.
- क्रिस्टल ब्लैक (नया)
- रेडिएंट रेड
- ओब्सीडियन ब्लू
- प्लैटिनम व्हाइट
- कॉग्नेक सिल्वर
- मेटियोरॉइड ग्रे
New Honda City Facelift:इंटीरियर
- नई City फेसलिफ्ट में आइवरी थीम वाला केबिन मिलता है. इसका डैशबोर्ड लेआउट पहले जैसा ही सिंपल और यूजर-फ्रेंडली रखा गया है, जिससे सभी कंट्रोल्स तक आसानी से पहुंचा जा सकता है.
- सबसे बड़ा अपडेट इसका नया और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है. हालांकि इसकी पोजिशनिंग थोड़ी अलग लग सकती है.
- कार में डुअल-टोन ब्लैक और बेज इंटीरियर थीम दी गई है. साथ ही मल्टी-फंक्शन कंट्रोल्स वाला वही तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है.
- इसमें पुराने मॉडल की तरह वर्टिकली डिजाइन किए गए AC वेंट्स दिए गए हैं. डोर ट्रिम्स, डैशबोर्ड और स्टीयरिंग पर सॉफ्ट-टच फिनिश दी गई है, जो प्रीमियम फील देती है.
- कार में एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, जो रात में केबिन को शानदार लुक देती है.
- सिंगल-पेन सनरूफ और बड़ी विंडोज के कारण केबिन ज्यादा खुला और एयर्री महसूस होता है. सेंटर कंसोल में स्टोरेज, चार्जिंग पोर्ट्स और वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है.
- Honda ने AC कंट्रोल्स के लिए फिजिकल बटन दिए हैं, जो इस्तेमाल में काफी आसान और टैक्टाइल फील देते हैं.
New Honda City Facelift:फीचर्स और सेफ्टी
- नई Honda City फेसलिफ्ट में बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है.
- इसके अलावा इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम भी मिलता है.
- अब इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी दी गई हैं, जो इसे और प्रीमियम बनाती हैं. साथ ही मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी जोड़ी गई है.
- कार में सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग, ऑटो-डिमिंग IRVM, क्रूज़ कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर्स पहले की तरह मौजूद हैं.
- सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर, ESC, TPMS, हिल-स्टार्ट असिस्ट और रेन-सेंसिंग वाइपर्स दिए गए हैं.
- इसके अलावा Honda का लेवल-2 ADAS सूट भी मिलता है, जिसमें लेन वॉच, कोलिजन मिटिगेशन और अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं.
- इस बार सेफ्टी में सबसे बड़ा अपडेट 360-डिग्री कैमरा का जोड़ा जाना है.
New Honda City Facelift:बूट स्पेस
Honda City फेसलिफ्ट में बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छे बूट कैपेसिटी विकल्पों में से एक है. यही वजह है कि यह कार शहर में डेली ड्राइविंग के साथ-साथ लंबे हाईवे सफर के लिए भी शानदार साबित होती है.
पावरट्रेन
|इंजन/स्पेसिफिकेशन
|1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-हाइब्रिड
|पावर
|121 PS
|98 PS (अधिकतम 126 PS)
|टॉर्क
|145 Nm
|127 Nm (अधिकतम 253 Nm)
|ट्रांसमिशन
|6-स्पीड MT / 7-स्टेप CVT
|e-CVT
|दावा किया गया माइलेज
|17.77 kmpl (MT), 17.97 kmpl (CVT)
|27.26 kmpl
- नई Honda City फेसलिफ्ट में कंपनी का भरोसेमंद 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 121 PS की पावर जनरेट करता है. यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध है.
- वहीं, इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कुल मिलाकर 126 PS की पावर देता है. यह वेरिएंट खासतौर पर बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है और रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में शानदार माइलेज देने का दावा करता है.
- अगर आपको ड्राइविंग का शौक है और ज्यादा कंट्रोल पसंद है, तो मैनुअल गियरबॉक्स बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. वहीं, जो लोग स्मूद और बिना झंझट वाली ड्राइविंग चाहते हैं, उनके लिए CVT गियरबॉक्स ज्यादा आरामदायक रहेगा.
मुकाबले की कारें
- भारतीय बाजार में Honda City फेसलिफ्ट का मुकाबला मुख्य रूप से Hyundai Verna, Skoda Slavia और Volkswagen Virtus जैसी सेडान कारों से होता है.
- आने वाले समय में हम Honda City फेसलिफ्ट और इसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक विस्तृत तुलना भी लेकर आएंगे। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको नई फेसलिफ्टेड Honda City कैसी लगी.