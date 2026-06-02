एक बड़े सिंगर ने मुझे ब्लाउज… 16 साल की उम्र में एक्ट्रेस से घिनौनी मांग, कास्टिंग काउच का शिकार हुई ये एक्ट्रेस

Muskaan Varshney Casting Couch Experience: एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मुस्कान वार्ष्णेय की फिल्म ‘जीना दिल से’ चर्चा में है. फिल्म काफी पसंद की जा रही है लेकिन यहां तक पहुंचना उनके लिए काफी मुश्किल रहा. एक्ट्रेस ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वे गाजियाबाद की गुंडी हैं. उन्हें कोई भी सीधे तौर पर ऑफर नहीं करता लेकिन काफी समय पहले कास्टिंग काउच ने उनसे घटिया डिमांड की थी. उन्होंने बताया कि म्यूजिक इंडस्ट्री की एक फेमस हस्ती ने उनसे संपर्क किया था और उनसे अजीब डिमांड की.

फिल्मी मंत्रा को दिया इंटरव्यू

मुस्कान ने फिल्मी मंत्रा को दिए गए एक इंटरव्यू में कास्टिंग काउच एक्सपीरिएंस के बारे में सवाल किया गया. इस पर एक्ट्रेस ने चौंकाने वाला वाक्या शेयर किया है. उन्होंने कहा कि वे बहुत खुशकिस्मत हैं कि किसी ने कभी सीधे तौर पर उनसे बुरी या आपत्तिजनक डिमांड नहीं की. मेरी पर्सनैलिटी काफी दबंग टाइप की है. मैं गाजियाबाद की एक गुंडी हूं. अगर किसी की हिम्मत है, तो आजमाकर देख लो. मैंने दांत न तोड़ दिए, तो कहना. मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि अगर तुम्हें अपना करियर बनाना है, तो तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा. हालांकि उन्हें कुछ अजीब रिक्वेस्ट जरूर मिली थीं.

बताया एक्सपीरिएंस

मुस्कान ने बताया कि जब वे 16 साल की थीं, तो म्यूजिक इंडस्ट्री की एक बहुत जानी-मानी हस्ती ने उनसे संपर्क किया. उन्होंने कहा कि वे मेरे साथ म्यूजिक वीडियो शूट करना चाहते थे. उसके काम को देखते हुए मैं एक्साइटेड हो गई. उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गाजियाबाद में रहती हो, तो यहां आ पाना काफी मुश्किल होगा, इसलिए हम व्हॉट्सएप वीडियो कॉल पर तुम्हारा ऑडिशन ले लेते हैं.

‘अब आप अपना ब्लाउज उतारें’

उन्होंने कहा कि हम आपको ट्रेडिशनल कपड़ों में देखना चाहते हैं. पहले उन्होंने सूट पहनकर दिखाया. इसके बाद साड़ी पहनने को कहा गया, तो उन्होंने साड़ी पहनकर दिखाई. इसके बाद उन्होंने पोज देने के लिए कहा. इसके बाद उन्होंने चौंकाने वाली बात कही. उन्होंने कहा कि साड़ी ठीक है, अब आप अपना ब्लाउज उतारें. ये सुनकर मैं दंग रह गई. इस पर मैंने पूछा कि ब्लाउज क्यों उतारना है, तो उसने कहा कि मैं कुछ देखना नहीं चाहता. तुम पल्लू ओढ़कर रखो.

असहज हो गया कास्टिंग काउच

मुझे केवल वो लुक दो जो नेचुरली आता है, जिसमें तुम्हारे शोल्डर साफ झलक सकें. इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि अगर आप सच में ऐसा ही देखना चाहते हैं, तो मैं ऑफ-शोल्डर ब्लाउज पहन लेती हूं. ये कहते ही वो थोड़ा असहज हो गया. इसके बाद उसने कहा कि ठीक है, मुझे दूसरी कॉल पर जाना है. उसने मुझसे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा कि उसे करीब आना है या कुछ करना है.