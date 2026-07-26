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लक्जरी लाइफ दे रही थी पत्नी, गिफ्ट की थी थार, उसी गाड़ी में पति ने दे दी दर्दनाक मौत और नहर में फैंकी लाश

Husband Killed Wife: मुरादाबाद के कटघर पुलिस स्टेशन इलाके से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक युवती के गायब होने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. दरअसल, हैदराबाद में लॉ की पढ़ाई कर रही 23 साल की आदिला रहमान की उसके पति गुलफाम अली ने गोली मारकर हत्या कर दी.

By: Heena Khan | Last Updated: July 26, 2026 9:31:36 AM IST

husband killed wife
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Husband Killed Wife: मुरादाबाद के कटघर पुलिस स्टेशन इलाके से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक युवती के गायब होने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. दरअसल, हैदराबाद में लॉ की पढ़ाई कर रही 23 साल की आदिला रहमान की उसके पति गुलफाम अली ने गोली मारकर हत्या कर दी. जी हाँ! आरोपी ने अपनी महिंद्रा थार SUV के अंदर इस अपनी ही पत्नी को जान से मार दिया और पहचान छिपाने के लिए शव को उत्तराखंड के रुड़की में एक नहर में फेंक दिया.

गुलफाम का खर्च उठाती थी पत्नी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस पूछताछ में पता चला कि आदिला और गुलफाम ने इस साल अप्रैल में अजमेर शरीफ में लव मैरिज की थी और शादी के बाद वो नोएडा शिफ्ट हो गए. बता दें कि आदिला ही गुलफाम का सारा खर्च उठाती थी और उसने उसे महिंद्रा थार SUV भी गिफ्ट की थी. इतना ही नहीं, वो चाहती थी कि गुलफाम अपने परिवार से रिश्ते तोड़ ले, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था.

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ऐसे दिया हत्या को अंजाम 

जानकारी के मुताबिक आदिला 25 जून को परीक्षा देने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद उसका परिवार से संपर्क टूट गया. वहीं फिर 29 जून को दिल्ली से मुरादाबाद जाते समय ज़ोया के पास हाईवे पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई. गुस्से में आकर गुलफाम ने गाड़ी रोकी और थार के अंदर ही देसी पिस्तौल से आदिला की कनपटी पर गोली मार दी. हत्या के बाद वो शव को गाड़ी में रखकर रुड़की ले गया और मंगलौर इलाके में एक नहर में फेंक दिया.

पुलिस को ऐसे किया गुमराह 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने एक चालाकी भरी योजना बनाई. पुलिस की नज़र से बचने के लिए गुलफाम ने रामपुर के एक पुराने आपराधिक मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जेल चला गया. 4 जुलाई को रुड़की के मंगलौर में नहर से आदिला का शव बरामद हुआ. 72 घंटे तक शव की पहचान न हो पाने के कारण उत्तराखंड पुलिस ने प्रक्रिया के तहत लावारिस शव मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया.

Tags: crime newsHusband killed wifeUP Crime
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