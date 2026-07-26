Home > Uncategorized > LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर जान लें आज का नया रेट, नहीं तो जेब पर पड़ेगा बड़ा असर!

LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर जान लें आज का नया रेट, नहीं तो जेब पर पड़ेगा बड़ा असर!

LPG Prices Today: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर बड़े हमले की धमकी और तनाव बढ़ने के जोखिम के बीच, अमेरिकी सेना ने लगभग दो हफ़्ते तक लगातार बमबारी करने के बाद ईरान पर हवाई हमले रोक दिए हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 26, 2026 9:53:00 AM IST

LPG cylinder price today
LPG cylinder price today


LPG Prices Today: 26 जुलाई तक भारत में LPG की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताओं के बावजूद यह स्थिरता बनी हुई है. हालांकि यह जलडमरूमध्य वैश्विक शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन इस क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और अमेरिका व ईरान के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों के कारण यहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में काफी कमी आई है.
 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर बड़े हमले की धमकी और तनाव बढ़ने के जोखिम के बीच, अमेरिकी सेना ने लगभग दो हफ़्ते तक लगातार बमबारी करने के बाद ईरान पर हवाई हमले रोक दिए हैं. हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा गतिरोध किसी बड़े मोड़ पर पहुंचा है या नहीं.
 
राष्ट्रपति ट्रंप ने और हमले करने की धमकी दी है, साथ ही यह भी कहा है कि बातचीत चल रही है. उन्होंने उन चिंताओं को भी खारिज कर दिया है कि इस टकराव की वजह से गैस की कीमतें बढ़ने से आने वाले मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान हो सकता है.
शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 3,113.50 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 3,067.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 3,255.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,283.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 3,135.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 3,198.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 3,367.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 3,128.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 3,222.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 3,068.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 3,143.50 रुपये

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए अंडे?

July 25, 2026

घूमने के लिए बेस्ट रहेंगे ये हिल स्टेशन्स

July 25, 2026

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या है बॉलीवुड सितारों का...

July 25, 2026

T20I में किस भारतीय के नाम सबसे ज्यादा 50+ स्कोर?...

July 25, 2026

वीकएंड पर देखें ये फिल्में, किस ओटीटी पर है उपलब्ध?

July 25, 2026

सावन में प्याज-लहसुन क्यों है वर्जित?

July 25, 2026
LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर जान लें आज का नया रेट, नहीं तो जेब पर पड़ेगा बड़ा असर!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर जान लें आज का नया रेट, नहीं तो जेब पर पड़ेगा बड़ा असर!
LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर जान लें आज का नया रेट, नहीं तो जेब पर पड़ेगा बड़ा असर!
LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर जान लें आज का नया रेट, नहीं तो जेब पर पड़ेगा बड़ा असर!
LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर जान लें आज का नया रेट, नहीं तो जेब पर पड़ेगा बड़ा असर!