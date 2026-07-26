LPG Cylinder Price Today: LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जरूर जान लें आज का नया रेट, नहीं तो जेब पर पड़ेगा बड़ा असर!

LPG Prices Today: 26 जुलाई तक भारत में LPG की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताओं के बावजूद यह स्थिरता बनी हुई है. हालांकि यह जलडमरूमध्य वैश्विक शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन इस क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और अमेरिका व ईरान के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों के कारण यहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में काफी कमी आई है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर बड़े हमले की धमकी और तनाव बढ़ने के जोखिम के बीच, अमेरिकी सेना ने लगभग दो हफ़्ते तक लगातार बमबारी करने के बाद ईरान पर हवाई हमले रोक दिए हैं. हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा गतिरोध किसी बड़े मोड़ पर पहुंचा है या नहीं.

राष्ट्रपति ट्रंप ने और हमले करने की धमकी दी है, साथ ही यह भी कहा है कि बातचीत चल रही है. उन्होंने उन चिंताओं को भी खारिज कर दिया है कि इस टकराव की वजह से गैस की कीमतें बढ़ने से आने वाले मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान हो सकता है.