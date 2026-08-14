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कोलकाता के NRS हॉस्पिटल में नर्स की रहस्यमयी मौत: रात में ड्यूटी पर गई, फिर टॉयलेट में! वार्ड में क्या हुआ?

Kolkata News: NRS अस्पताल की ड्यूटी नर्स की मौत कैसे हुई? इस पर अभी भी रहस्य बना हुआ है. पुलिस जांच के साथ-साथ हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अलग से जांच शुरू कर दी है. एक जांच कमेटी बनाई गई है. कमेटी को सात दिनों के अंदर हेल्थ बिल्डिंग में रिपोर्ट देने को कहा गया है.

By: Hasnain Alam | Published: August 14, 2026 9:41:13 AM IST

कोलकाता एनआरएस अस्पताल
कोलकाता एनआरएस अस्पताल


West Bengal News: कोलकाता के NRS हॉस्पिटल में एक नर्स की रहस्यमयी मौत हो गई. हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के टॉयलेट से एक जमी हुई लाश मिली. नर्स HDU में ड्यूटी के दौरान लापता हो गई थी. बाद में, बुधवार रात टॉयलेट तोड़कर लाश बरामद की गई. उसकी ड्यूटी रात 8 बजे शुरू हुई थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ड्यूटी जॉइन करने के बाद, रूपाली रात 10:20 बजे टॉयलेट गई थी. जब रूपाली कुछ देर बाद टॉयलेट से बाहर नहीं आई, तो उसके साथियों ने उसे रात 10:27 बजे आवाज़ लगानी शुरू की. कोई जवाब न मिलने पर, साथियों ने टॉयलेट का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर घुसे. रूपाली वहां बेहोश पड़ी मिली.

डॉक्टर उसे तुरंत हॉस्पिटल के बेड पर ले गए और उसकी जांच की. हालांकि, तब तक नर्स की मौत हो चुकी थी. हॉस्पिटल सूत्रों के मुताबिक, HDU के नर्सिंग स्टेशन पर काम जॉइन करने के बाद, नर्स फेंटानिल की तीन शीशियां लेकर टॉयलेट गई थी. यह दवा मरीजों को सुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. हॉस्पिटल सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टरों को शक है कि यह दवा नर्स की कोहनी के जोड़ की नस में इंजेक्ट की गई थी.

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नर्स की कैसे हुई मौत?

NRS की ड्यूटी नर्स की मौत कैसे हुई? इस पर अभी भी रहस्य बना हुआ है. पुलिस जांच के साथ-साथ हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अलग से जांच शुरू कर दी है. एक जांच कमेटी बनाई गई है. कमेटी को सात दिनों के अंदर हेल्थ बिल्डिंग में रिपोर्ट देने को कहा गया है. हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अलग से जांच शुरू कर दी है. इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है.

कमेटी को NRS फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड लीड करेंगे. कमेटी में प्रिंसिपल, MSVP, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के हेड, सैनिटेशन वर्कर्स डिपार्टमेंट के हेड और सिक्योरिटी वर्कर्स डिपार्टमेंट के हेड शामिल होंगे.

नर्सेज यूनिटी ने उठाए सवाल

नर्सेज यूनिटी ने सवाल उठाए हैं कि एक ड्यूटी नर्स की इतने रहस्यमयी तरीके से मौत क्यों हुई. संगठन के प्रतिनिधियों ने आज मृतक के साथियों से बात की. संगठन का आरोप है कि NRS हॉस्पिटल में नर्सिंग सर्विस में ‘थ्रेट कल्चर’ है. उन्होंने इस मौत के कारणों की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है.

Tags: kolkata newsWest Bengal News
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