Israeli Election 2026 Results: अब ‘Ra’am’ बनवाएंगे इजराइल में नई सरकार !

Israeli Election 2026 Results: इजराइल में नई सरकार के गठन के लिए 90 प्रतिशत वोटों की गिनती हो चुकी है, लेकिन बहुचर्चित चुनावों में अभी तक कोई स्पष्ट विजेता सामने नहीं आया है. इज़राइल की केंद्रीय चुनाव समिति के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू की ‘लिकुड’ पार्टी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन को 120 सीटों वाली संसद (नेसेट) में 53 सीटें मिलने के आसार हैं, जबकि गादी आइसेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्ष को शुरुआती नतीजों के आधार पर 48 सीटें मिल सकती हैं. ऐसे में इज़राइल के अरब-नेतृत्व वाले राजनीतिक गठबंधन ‘जॉइंट लिस्ट’ के नेता यूसुफ जबरीन और राआम (‘Ra’am’) पार्टी के नेता मंसूर अब्बास यह तय कर सकते हैं कि अगली सरकार आइसेनकोट बनाएंगे या नेतन्याहू? दोनों गुटों के पास बहुमत के लिए ज़रूरी 61 सीटें नहीं हैं, ऐसे में इज़राइल की अरब पार्टियां – ‘जॉइंट लिस्ट’ और ‘राआम’ – अहम भूमिका में आ गई हैं.

इज़राइल के अरब-नेतृत्व वाले राजनीतिक गठबंधन ‘जॉइंट लिस्ट’ के नेता यूसुफ जबरीन और ‘राआम’ पार्टी के नेता मंसूर अब्बास यह तय कर सकते हैं कि अगली सरकार आइसेनकोट बनाएंगे या नेतन्याहू. (AP/AFP/Bloomberg)

हालांकि अभी कोई स्पष्ट विजेता नहीं दिख रहा है, लेकिन दो अरब पार्टियां – ‘जॉइंट लिस्ट’ और ‘राआम’ – और नई सरकार में उनकी संभावित भूमिका पर सबकी नज़रें टिकी हैं.



यहां पर बता दें कि ‘जॉइंट लिस्ट’ इज़राइल में अरब-बहुसंख्यक पार्टियों का एक राजनीतिक गठबंधन है, जिसे 2015 में बनाया गया था. इस गठबंधन में हदाश, बलाद और ताअल शामिल हैं. 2021 तक ‘राआम’ भी इसी गठबंधन का हिस्सा था. एक गठबंधन होने के बावजूद ‘जॉइंट लिस्ट’ अक्सर एक अकेली पार्टी के रूप में चुनाव लड़ती है. वर्ष 2015 में ‘जॉइंट लिस्ट’ 13 सीटों और 10.6 प्रतिशत वोट शेयर के साथ नेसेट (इज़राइली संसद) में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. वर्ष 2019 के चुनावों में ‘जॉइंट लिस्ट’ ने 15 सीटें जीतकर फिर से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया.

2020 में अरब गठबंधन ने जीती थी 15 सीटें

हालांकि, वर्ष 2019 में गठबंधन सरकार ना बन पाने के कारण इज़राइल में 2020 में फिर से चुनाव हुए, जिसमें अरब गठबंधन ने 15 सीटें जीतीं. 2021 में यह गठबंधन ‘राआम’ के बिना चुनाव मैदान में उतरा और 6 सीटें जीतीं, जिससे इसके वोट शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई.अगले कुछ वर्षों में जैसे-जैसे ‘राआम’, ‘ताअल’ और ‘बलाद’ गठबंधन से अलग हो गए, ‘जॉइंट लिस्ट’ खत्म हो गई.

गाजा और लेबनान में चल रहे युद्ध के बीच 2026 के चुनावों के लिए ‘जॉइंट लिस्ट’ फिर से सामने आई. इस बार इसमें हदाश, ताअल और बलाद शामिल थे, जबकि ‘राआम’ ने अकेले चुनाव लड़ा. यूसुफ जबरीन के नेतृत्व में ‘जॉइंट लिस्ट’ ने इज़राइल से जुड़े बड़े संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया है और युद्ध के बजाय जीवन को बेहतर बनाने में निवेश करने की वकालत की है.

क्या हैं गठबंधन की मांगें

इस गठबंधन ने बेहतर आवास, वेतन, मुफ्त शिक्षा, इज़राइली-अरब समाज में सुधार और श्रमिकों के अधिकारों की भी वकालत की है. इसके अलावा, इस गठबंधन ने संगठित अपराध को खत्म करने की योजना की मांग की है, जो इज़राइल में अरब समाज के लिए एक प्रमुख मुद्दा है. आर्थिक विकास में निवेश करें. कानून के शासन को बहाल करें. अपराध, भ्रष्टाचार और निजीकरण के बीच के गठजोड़ को तोड़ें यानी उनकी आर्थिक कमर तोड़ दें. अरब स्थानीय निकायों को मजबूत करें और उनकी सुरक्षा करें. ‘जुगाड़’ वाली संस्कृति से हटकर कानूनी व्यवस्था वाली संस्कृति की ओर बढ़ें. राज्य और अरब समाज के बीच एक सच्ची साझेदारी बनाएं. अपराध के गठजोड़ के खिलाफ ‘जीवन के लिए गठबंधन’ (Coalition for Life) तैयार करें. वास्तविक नागरिक समानता सुनिश्चित करें. यह बात उस गठबंधन के एक बयान में कही गई है, जो 2026 के चुनावों के लिए उनके घोषणापत्र के साथ जारी किया गया था.

रा’अम (Ra’am) क्या है

‘रा’अम’, जिसे ‘यूनाइटेड अरब लिस्ट’ के नाम से भी जाना जाता है, इज़राइल की एक रूढ़िवादी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी जड़ें इस्लामी विचारधारा से जुड़ी हैं। इस पार्टी की स्थापना इज़राइल में 1996 के चुनावों से पहले हुई थी. 1996 के बाद से रा’अम ने इज़राइल के हर चुनाव में हिस्सा लिया है, जिसमें से ज़्यादातर बार यह अन्य अरब पार्टियों के साथ गठबंधन में रही है. 2021 में इसने अकेले चुनाव लड़ा और चार सीटें जीतीं. इसके बाद यह नफ्ताली बेनेट और यायर लापिड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल हो गई. यह इज़राइल की सरकार में शामिल होने वाली पहली स्वतंत्र अरब पार्टी थी.