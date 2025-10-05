Where to Watch: भारत vs पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप मैच आज दोपहर 3 बजे, देखें लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन
Where to Watch: भारत vs पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप मैच आज दोपहर 3 बजे, देखें लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन

India-W vs Pakistan-W: भारत और पाकिस्तान के बीच ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे शुरू होगा. जाने कब, कहां और कैसे देखें मैच.

By: Sharim Ansari | Published: October 5, 2025 10:50:18 AM IST

Watch Ind-W vs Pak-W

ICC Women’s World Cup 2025: के अपने दूसरे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने कट्टर विरोधी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह मुकाबला आज यानी 5 अक्टूबर को श्रीलंका के कोलंबो में स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा. भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हराकर अच्छी शुरुआत की है और अब वे पाकिस्तान के खिलाफ भी अपनी जीत की लय जारी रखना चाहेंगे. वहीं, पाकिस्तान की टीम को अपने पहले मैच में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए वे इस मैच में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे.

पिच का हाल

कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अनुकूल माना जाता है. यहां की पिच पर स्पिनरों को मदद मिलती है, इसलिए टीमों को संतुलित संयोजन के साथ मैदान में उतरना होगा. यह मुकाबला न केवल टूर्नामेंट में दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के कारण भी इसे लेकर दर्शकों में उत्साह देखने को मिलेगा.

भारतीय पुरुष नहीं महिला टीम से कांपता है पूरा पाकिस्तान, जानें पीछे की वजह

कब, कैसे और कहां देखें ?

India-W vs Pakistan-W मैच कब शुरू होगा?
भारत-महिला बनाम पाकिस्तान-महिला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा.

India-W vs Pakistan-W मैच कहाँ होगा?
भारत-महिला बनाम पाकिस्तान-महिला मैच श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा.

India-W vs Pakistan-W मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
भारत-डब्ल्यू बनाम पाकिस्तान-डब्ल्यू मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर होगा.

India-W vs Pakistan-W मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
मैच का सीधा प्रसारण JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर होगा.

IND vs PAK प्लेइंग 11

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़ 

रिजर्व: तेजल हसब्निस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, मिन्नू मणि, सयाली सतघरे

पाकिस्तान: फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमाइमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शावाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सैयदा अरूब शाह.

रिजर्व: गुल फ़िरोज़ा, नजीहा अल्वी, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी, वहीदा अख्तर

IND vs PAK Women: किसकी प्लेइंग XI होगी भारी? जानिए दोनों टीमों के मजबूत दावेदार

