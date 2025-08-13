Independence Day 2025: ऐसे देशभक्ति डायलॉग्स, जिन्हें सुन हो गई थी फिल्में सुपहिट और थिएटर में गुंज उठी थी तालियों की गड़गड़ाहट

Independence Day 2025: भारत अपनी आजादी के 79 वर्ष का जश्न मना रहा हैं। इस बार 15 को खास मनाने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस बार हर कोई अपने-अपने अंदाज में इस जश्न को मना रहा हैं। प्रत्येक जगह पर आजादी का जश्न देखने को मिल रहा है। 15 अगस्त के दिन आजादी की लड़ाई में देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को याद किया जाता है। इस दिन लोग देश भक्ती सेना के शौर्य को प्रदर्शित करने वाली फिल्में भी देखते हैं और उनके जबरदस्त डायलॉग को याद करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते है देश भक्ति के 10 ऐसे डायलॉगस के बारे में। जिसे पढ़कर रगों में दौड़ उठेगा देशभक्ति का जुनून…

1 साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में यूं तो कई सारे डायलॉग्स थे लेकिन सनी देओल का बोला हुआ गया डायलॉग “हम किसी दूसरी की धरती पर नजर नहीं डालते हैं। लेकिन हम इतने नालायक बच्चे नहीं कि कोई हमारी धरती मां नजर डाले और हम चुप-चाप देखते रहें।” बेहद जबरदस्त है।

2 7 जून 2002 में रिलीज हुई फिल्म लीजेंड ऑफ भगत सिंह। जो शहीद भगत सिंह की बॉयोपिक है।इस फिल्म में अजय देवगन का डायलॉग “तुम नमक का हक अदा करो। मैं मिट्टी का हक अदा करता हूं।” को काफी पसंद आया था।

3 24 जनवरी 2014 में आई सलमान खान फिल्म जय हो क फेमस डायलॉग “एक सच्चे देशभक्त को आप फौज से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके दिल से देशभक्ति नहीं निकाल सकते।” फैंस को बेहद शानदार लगा था।

4 11 जनवरी 2019 एक्टर विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्म उरी का फेमस डायलॉग “ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी” देश भक्ति के शानदार डायलॉग में से एक हैं।

5 26 जनवरी 2006 में रिलीज हुई आमिर खान की मल्टीस्टारर फिल्म रंग दे बसंती का ये डायलॉग काफ़ी फेमस है। “अब भी जिसका खून न खोला वह खून नहीं पानी है। जो देश के काम ना आए। वह बेकार जवानी है

6 12 अगस्त 2021 सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह का डायलॉग “हम एक फ़ौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता है। वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती है और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है।” लोगों द्वारा काफी पसंद किया गाया था।

7 15 जून 2001 आई फिल्म गदर: एक प्रेम कथा का डायलॉग हमारा हिन्दुस्तान जिंदाबाद था। जिंदाबाद है। जिंदाबाद रहेगा काफी फेमस था।

8 25 जनवरी 2002 फिल्म -मां तुझे सलाम का चर्चित अरबाज खान का डायलॉग ‘तुम दूध मांगोगे हम खीर देगें।।। तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देगें‘

9 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई फिल्म इंडियन में का सनी देओल डायलॉग-चाहे हमें एक वक्त की रोटी न मिले। बदन पर कपडे़ न हो। सर पर छत न हो। लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की बाजी लगा देते हैं।