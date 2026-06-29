Home > Uncategorized > क्या आपका स्मार्टफोन चोरी का हो सकता है? खरीदने से पहले जरूर दें ध्यान, इन आसान तरीकों से तुरंत करें पहचान

क्या आपका स्मार्टफोन चोरी का हो सकता है? खरीदने से पहले जरूर दें ध्यान, इन आसान तरीकों से तुरंत करें पहचान

इसे देखते हुए राजस्थान पुलिस ने X एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें चोरी के मोबाइल फोन खरीदने से बचने के लिए लोगों को जागुरुक कर रही है. इसके अलावा पोस्ट के माध्यम से पुलिस ने चोरी के मोबाइल में फर्क पहचानने के बारे में भी बताया है.

By: Kunal Mishra | Published: June 29, 2026 5:01:06 PM IST

क्या आपका स्मार्टफोन चोरी का हो सकता है? खरीदने से पहले जरूर दें ध्यान, इन आसान तरीकों से तुरंत करें पहचान


Stollen Smartphones Identification: आज के दौर में स्मार्टफोन हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है और बाजार में सस्ते से लेकर महंगे तक कई बेहतरीन स्मार्टफोन्स मौजूद हैं. आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हैं. लेकिन, आपने देखा होगा कि कई बार कम कीमत के लालच में लोग बिना पूरी जानकारी के कोई भी स्मार्टफोन खरीद लेते हैं. कुछ लोग तो सस्ते स्मार्टफोन के लालच में कई बार चोरी तक का फोन ले बैठते हैं, जिसके लिए उन्हें बाद में परेशान होना पड़ सकता है. दरअसल, चोरी के डिवाइस या फिर तकनीकी रुप से खराब फोन सस्ते में बेचे जाते हैं.

इसे देखते हुए राजस्थान पुलिस ने X एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें चोरी के मोबाइल फोन खरीदने से बचने के लिए लोगों को जागुरुक कर रही है. इसके अलावा पोस्ट के माध्यम से पुलिस ने चोरी के मोबाइल में फर्क पहचानने के बारे में भी बताया है. 

You Might Be Interested In

कैसे करें सही और चोरी के मोबाइल की पहचान? 

अगर आप चोरी के मोबाइल फोन और असली स्मार्टफोन में फर्क जानना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले मोबाइल का IMEI नंबर चेक कर लेना चाहिए. इसके लिए आपको *#06# डायल करना होगा. दरअसल, यह एक ऐसा नंबर है, जो स्मार्टफोन की एक अलग पहचान होती है और इस नंबर से फोन के बारे में सबकुछ पता लगाया जा सकता है.

यह नंबर निकालने के बाद आपको SMS में KYM <IMEI नंबर> टाइप करना है और इसे 14422 भेज देना है. अगर इसके बाद स्टेटस में ‘Blacklisted’, ‘Duplicate’ या ‘Already in use’ दिखाई दे रहा हो तो ऐसे में आप यह समझ सकते हैं कि यह फोन चारी का हो सकता है. अगर आप किसी स्मार्टफोन को लेने जा रहे हैं तो इस तरह से चेक किया जा सकता है कि यह फोन चोरी  का है या नहीं. 

पता चलने पर करें शिकायत 

अगर आपने गलती से चोरी का स्मार्टफोन ले लिया है तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात की जानकारी संबंधित विभाग या अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए. देखा जाए तो चोरी का मोबाइल केवल बेचना ही नहीं बल्कि, खरीदना भी अपराध की श्रेणी में आता है. इसलिए आपको जागरुकता के साथ अपने मोबाइल की डिटेल चेक करनी चाहिए और इसकी शिकायत करनी चाहिए.

Tags: Stollen Smartphones
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं श्रेष्ठा अय्यर?

June 29, 2026

उर्फी जावेद ने छोड़ा इस्लाम धर्म?

June 29, 2026

1990 का ₹1 करोड़ आज कितना रह गया? जानें महंगाई...

June 29, 2026

अनंत अंबानी ने तिरुपति में क्यों मुंडवाया सिर?

June 28, 2026

ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है?

June 28, 2026

कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?

June 28, 2026
क्या आपका स्मार्टफोन चोरी का हो सकता है? खरीदने से पहले जरूर दें ध्यान, इन आसान तरीकों से तुरंत करें पहचान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आपका स्मार्टफोन चोरी का हो सकता है? खरीदने से पहले जरूर दें ध्यान, इन आसान तरीकों से तुरंत करें पहचान
क्या आपका स्मार्टफोन चोरी का हो सकता है? खरीदने से पहले जरूर दें ध्यान, इन आसान तरीकों से तुरंत करें पहचान
क्या आपका स्मार्टफोन चोरी का हो सकता है? खरीदने से पहले जरूर दें ध्यान, इन आसान तरीकों से तुरंत करें पहचान
क्या आपका स्मार्टफोन चोरी का हो सकता है? खरीदने से पहले जरूर दें ध्यान, इन आसान तरीकों से तुरंत करें पहचान