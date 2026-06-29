क्या आपका स्मार्टफोन चोरी का हो सकता है? खरीदने से पहले जरूर दें ध्यान, इन आसान तरीकों से तुरंत करें पहचान

Stollen Smartphones Identification: आज के दौर में स्मार्टफोन हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है और बाजार में सस्ते से लेकर महंगे तक कई बेहतरीन स्मार्टफोन्स मौजूद हैं. आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हैं. लेकिन, आपने देखा होगा कि कई बार कम कीमत के लालच में लोग बिना पूरी जानकारी के कोई भी स्मार्टफोन खरीद लेते हैं. कुछ लोग तो सस्ते स्मार्टफोन के लालच में कई बार चोरी तक का फोन ले बैठते हैं, जिसके लिए उन्हें बाद में परेशान होना पड़ सकता है. दरअसल, चोरी के डिवाइस या फिर तकनीकी रुप से खराब फोन सस्ते में बेचे जाते हैं.

इसे देखते हुए राजस्थान पुलिस ने X एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें चोरी के मोबाइल फोन खरीदने से बचने के लिए लोगों को जागुरुक कर रही है. इसके अलावा पोस्ट के माध्यम से पुलिस ने चोरी के मोबाइल में फर्क पहचानने के बारे में भी बताया है.

कैसे करें सही और चोरी के मोबाइल की पहचान?

अगर आप चोरी के मोबाइल फोन और असली स्मार्टफोन में फर्क जानना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले मोबाइल का IMEI नंबर चेक कर लेना चाहिए. इसके लिए आपको *#06# डायल करना होगा. दरअसल, यह एक ऐसा नंबर है, जो स्मार्टफोन की एक अलग पहचान होती है और इस नंबर से फोन के बारे में सबकुछ पता लगाया जा सकता है.

यह नंबर निकालने के बाद आपको SMS में KYM <IMEI नंबर> टाइप करना है और इसे 14422 भेज देना है. अगर इसके बाद स्टेटस में ‘Blacklisted’, ‘Duplicate’ या ‘Already in use’ दिखाई दे रहा हो तो ऐसे में आप यह समझ सकते हैं कि यह फोन चारी का हो सकता है. अगर आप किसी स्मार्टफोन को लेने जा रहे हैं तो इस तरह से चेक किया जा सकता है कि यह फोन चोरी का है या नहीं.

कहीं अनजाने में आप अपराध के भागीदार तो नहीं बन रहे? सावधान! चोरी का मोबाइल खरीदना, सीधे तौर पर अपराध को बढ़ावा देना है। पुराना मोबाइल खरीदते समय सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। चोरी का मोबाइल खरीदना व बेचना कानूनी अपराध है। अपने मोबाइल से *#06# डायल कर IMEI नंबर प्राप्त करें।… pic.twitter.com/6CAK3A63QK — Rajasthan Police (@PoliceRajasthan) June 28, 2026

पता चलने पर करें शिकायत

अगर आपने गलती से चोरी का स्मार्टफोन ले लिया है तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात की जानकारी संबंधित विभाग या अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए. देखा जाए तो चोरी का मोबाइल केवल बेचना ही नहीं बल्कि, खरीदना भी अपराध की श्रेणी में आता है. इसलिए आपको जागरुकता के साथ अपने मोबाइल की डिटेल चेक करनी चाहिए और इसकी शिकायत करनी चाहिए.