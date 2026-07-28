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खूबसूरत महिला का 1 पति और 2 आशिक, 3 महीने बाद सामने आया ऐसा राज़… सच्चाई जानकर चकराया पुलिस का माथा

अलीगढ़ में अमित की हत्या में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया कि महिला ने अपने पति और नए प्रेमी के साथ मिलकर अपने पुराने प्रेमी की हत्या कर दी.

By: JP Yadav | Published: July 28, 2026 2:01:13 PM IST

खूबसूरत महिला का 1 पति और 2 आशिक, 3 महीने बाद सामने आया ऐसा राज़... सच्चाई जानकर चकराया पुलिस का माथा
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 3 महीने पहले हुई हत्या में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस जांच के बाद बताया कि  अमित की हत्या उसकी गर्लफ्रेंड ने पति और नए प्रेमी से कराई थी. इसके बाद शव को क्षेत्र के माछुआ नहर पुल के पास फेंक दिया. इससे पहले महिला ने शव एक दिन घर में रखा. इसके बाद मौका मिलने पर दूसरे दिन उसका पति और प्रेमी अमित के शव को नहर में फेंक आए. ऐसा करने से 2 मई को शव नहर में मिला था. हत्या के बाद सभी फरार हो गए.

पूरा मामला खैर क्षेत्र के गांव सहरोई का है.  ताऊ ने जवां पुलिस से अमित के गायब होने की जानकारी दी. पुलिस को यह भी बताया था कि वह पिछले काफी समय से एक महिला के संपर्क में था. पुलिस ने महिला व उसके नए प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सारा भेद खुल गया.अमित के हाथ पर प्रेमिका का नाम भी लिखा था, जिसने हत्याकांड के खुलासे में मदद की. 

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सिर के पीछे लगी थी चोट

यहां पर बता दें कि 2 मई, 2026 को हरदुआगंज में माछुआ नहर पुल के पास युवक का शव मिला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी है और गला दबाकर हत्या करना पाया गया. शव की पहचान में 3 महीने लगे. 25 जुलाई को सहरोई गांव से अमित के ताऊ अशोक कुमार व भाई वेद प्रकाश जवां थाने पहुंचे. इसके बाद अमित के गायब होने की जानकारी दी. 

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3-4 साल से थे कल्पना-अमित के बीच अफेयर

 जांच में सामने आया कि गांव रामपुर की कल्पना से अमित का अफेयर 3-4 साल से थे. पूछताछ की कड़ी में रविवार (26 जुलाई, 2026) को पुलिस ने कल्पना को हिरासत में ले लिया.पूछताछ में कल्पना ने बताया कि अमित की हत्या उसके पति संजू ने लोकेश के साथ मिलकर की. पुलिस ने कल्पना व लोकेश को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन संजू हाथ नहीं आया.

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Tags: UP Crime News
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