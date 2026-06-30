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Gold Rate Today 30 June 2026: सोना खरीदने से पहले रुकिए! आज का ताजा रेट नहीं देखा तो जेब पर पड़ सकता है बड़ा झटका.

Summ- Gold Price 24,22,18 Carat Today 30 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 30, 2026 10:17:58 AM IST

सोने का भाव
सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai,30 June 2026: 30 जून 2026 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आ रही है. MCX पर सोने की कीमतों में ₹1,650 (लगभग 1.2%) से ज़्यादा की बड़ी गिरावट देखी गई है और यह ₹140,750 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि MCX पर चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट आई है और यह ₹218,600 प्रति किलोग्राम से नीचे ट्रेड कर रही है.; इस ट्रेंड की वजह इंटरनेशनल बुलियन मार्केट में कमजोर परफॉर्मेंस को माना जा रहा है.
 
मंगलवार सुबह स्पॉट गोल्ड आठ महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद $4,000 के स्तर से नीचे ट्रेड कर रहा था, जबकि स्पॉट सिल्वर $58 प्रति औंस से नीचे आ गया. दोनों कीमती धातुओं में 1.5% तक की गिरावट देखी गई.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,028 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 12,860 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,525 रुपये प्रति ग्राम है.
 
मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,013 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 12,845 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,510 रुपये प्रति ग्राम है.
 
बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,013 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 12,845 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,510 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,013 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 12,845 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,510 रुपये प्रति ग्राम है.
 
चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,508 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,299 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,124 रुपये प्रति ग्राम है.
 
लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,028 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 12,860 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,525 रुपये प्रति ग्राम है.
 
जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,028 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 12,860 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,525 रुपये प्रति ग्राम है.

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