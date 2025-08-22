Chia Seeds सेहत के लिए वरदान से कम नहीं, जानें इसके चमत्कारी फायदे और साथ ही नुकसान भी

Disadvantages of Chia Seeds: चिया के बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। आपको बता दें, चिया के बीज फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विभिन्न खनिजों से भरपूर होते हैं। लेकिन हर वह चीज़ जो शरीर को फायदा पहुँचाती है। किसी न किसी तरह से नुकसान भी पहुँचाती है।आइए जानते हैं चिया के बीज के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में-

चिया सीड्स से होने वाले फायदे

हृदय स्वास्थ्य: चिया के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं, साथ ही हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे माने जाते हैं।

पाचन की समस्या : चिया के बीजों में मौजूद फाइबर पाचन स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप लंबे समय से कब्ज जैसी समस्या से जूझ रहे हैं,तो आपको चिया सीड्स का सेवन जरूर करना चाहिए।



उर्जा और चयापचय: ​​चिया के बीजों में मौजूद फाइबर, प्रोटीन और स्वस्थ वसा का संयोजन ऊर्जा प्रदान करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। जिससे शरीर में हमेशा ऊर्जा बनी रहती है।

पुरानी बीमारियों से राहत दिलाने मे मददगार: चिया के बीज क्वेरसेटिन, केम्पफेरोल और क्लोरोजेनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो पुरानी बीमारियों और समय से पहले बुढ़ापा आने के खतरे को कम करने में मदद करते हैं।

त्वचा के लिए है बेस्ट: चिया के बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की नमी बनाए रखकर स्वस्थ और चमकदार त्वचा पाने में मदद करते हैं।

वजन नियंत्रण में सहायक: चिया के बीजों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो वजन नियंत्रित करने में मददगार है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो चिया के बीजों का सेवन शुरू कर सकते हैं।

चिया सीड्स से होने वाले नुकसान

पाचन संबंधी समस्याएं होगी दूर: चिया के बीजों में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जिसका अधिक सेवन करने पर कब्ज, दस्त, पेट फूलना, गैस और ऐंठन हो सकती है।

निम्न रक्त शर्करा: मधुमेह के रोगी जो रक्त शर्करा कम करने वाली दवाएं ले रहे हैं, उन्हें बहुत अधिक चिया के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका रक्त शर्करा और कम हो सकता है।

रक्तस्राव का खतरा: चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड रक्त को पतला कर सकते हैं। इसलिए, रक्त पतला करने वाली दवाएँ लेने वाले लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है।

अत्यधिक कैलोरी: अत्यधिक चिया सीड्स खाने से कैलोरी की मात्रा भी बढ़ सकती है, जिससे वजन कम होने के बजाय बढ़ सकता है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।