Home > Uncategorized > Chia Seeds सेहत के लिए वरदान से कम नहीं, जानें इसके चमत्कारी फायदे और साथ ही नुकसान भी

Chia Seeds सेहत के लिए वरदान से कम नहीं, जानें इसके चमत्कारी फायदे और साथ ही नुकसान भी

Disadvantages of Chia Seeds: चिया के बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। आपको बता दें, चिया के बीज फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विभिन्न खनिजों से भरपूर होते हैं। लेकिन हर वह चीज़ जो शरीर को फायदा पहुँचाती है।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 22, 2025 15:26:59 IST

Disadvantages of Chia Seeds
Disadvantages of Chia Seeds

Disadvantages of Chia Seeds: चिया के बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। आपको बता दें, चिया के बीज फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विभिन्न खनिजों से भरपूर होते हैं। लेकिन हर वह चीज़ जो शरीर को फायदा पहुँचाती है। किसी न किसी तरह से नुकसान भी पहुँचाती है।आइए जानते हैं चिया के बीज के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में-

चिया सीड्स से होने वाले फायदे

हृदय स्वास्थ्य:  चिया के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं, साथ ही हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे माने जाते हैं।

पाचन की समस्या : चिया के बीजों में मौजूद फाइबर पाचन स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप लंबे समय से कब्ज जैसी समस्या से जूझ रहे हैं,तो आपको चिया सीड्स का सेवन जरूर करना चाहिए।

उर्जा और चयापचय: ​​चिया के बीजों में मौजूद फाइबर, प्रोटीन और स्वस्थ वसा का संयोजन ऊर्जा प्रदान करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। जिससे शरीर में हमेशा ऊर्जा बनी रहती है।

पुरानी बीमारियों से राहत दिलाने मे मददगार: चिया के बीज क्वेरसेटिन, केम्पफेरोल और क्लोरोजेनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो पुरानी बीमारियों और समय से पहले बुढ़ापा आने के खतरे को कम करने में मदद करते हैं।

त्वचा के लिए है बेस्ट: चिया के बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की नमी बनाए रखकर स्वस्थ और चमकदार त्वचा पाने में मदद करते हैं।

वजन नियंत्रण में सहायक: चिया के बीजों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो वजन नियंत्रित करने में मददगार है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो चिया के बीजों का सेवन शुरू कर सकते हैं।

सफेद रंग के ये फूलों के पत्तें इस 1 बीमारी के लिए है रामबाण, बस पानी में उबालकर पी लें ,होगा ऐसा कमाल जो कभी…

चिया सीड्स से होने वाले नुकसान

पाचन संबंधी समस्याएं होगी दूर: चिया के बीजों में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जिसका अधिक सेवन करने पर कब्ज, दस्त, पेट फूलना, गैस और ऐंठन हो सकती है।

निम्न रक्त शर्करा: मधुमेह के रोगी जो रक्त शर्करा कम करने वाली दवाएं ले रहे हैं, उन्हें बहुत अधिक चिया के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका रक्त शर्करा और कम हो सकता है।

रक्तस्राव का खतरा:  चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड रक्त को पतला कर सकते हैं। इसलिए, रक्त पतला करने वाली दवाएँ लेने वाले लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है।

अत्यधिक कैलोरी: अत्यधिक चिया सीड्स खाने से कैलोरी की मात्रा भी बढ़ सकती है, जिससे वजन कम होने के बजाय बढ़ सकता है।

सावधान! इन 5 लोगों के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता अखरोट का सेवन, जान लें इसके फायदे और साथ ही नुकसान

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Tags: Benefits of Chia SeedsDisadvantages of Chia Seeds
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
Chia Seeds सेहत के लिए वरदान से कम नहीं, जानें इसके चमत्कारी फायदे और साथ ही नुकसान भी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Chia Seeds सेहत के लिए वरदान से कम नहीं, जानें इसके चमत्कारी फायदे और साथ ही नुकसान भी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chia Seeds सेहत के लिए वरदान से कम नहीं, जानें इसके चमत्कारी फायदे और साथ ही नुकसान भी
Chia Seeds सेहत के लिए वरदान से कम नहीं, जानें इसके चमत्कारी फायदे और साथ ही नुकसान भी
Chia Seeds सेहत के लिए वरदान से कम नहीं, जानें इसके चमत्कारी फायदे और साथ ही नुकसान भी
Chia Seeds सेहत के लिए वरदान से कम नहीं, जानें इसके चमत्कारी फायदे और साथ ही नुकसान भी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?