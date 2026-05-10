Bihar: अश्लील गाना बनाने वाले सावधान! मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी की चेतावनी, ‘फूहड़ गानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा’

Bihar News: मुजफ्फरपुर पहुंचे राज्य सरकार के मंत्री ने अश्लील और फूहड़ गानों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है. बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व और कला-संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि राज्य में फूहड़ गानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे गानों के खिलाफ सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे थे. उन्होंने वहां पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उनके साथ कई स्थानीय नेता और समर्थक भी मौजूद रहे. पूजा के बाद मंदिर परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने न केवल राज्य के विकास पर चर्चा की, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने की भी बात कही.

अश्लीलता पर कड़ा प्रहार

पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने संगीत और कला के क्षेत्र में बढ़ रही अश्लीलता पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा, “बिहार अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है. लेकिन, कुछ लोग फूहड़ गानों के जरिए समाज में गंदगी फैला रहे हैं. यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है. अगर कहीं भी फूहड़ गाना बजता हुआ पाया गया या उसे सार्वजनिक रूप से बढ़ावा दिया गया, तो सरकार उसे कतई नहीं बख्शेगी.”

उन्होंने आगे कहा कि कला-संस्कृति विभाग इस मामले में गंभीर है और प्रशासन को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसे तत्वों पर पैनी नजर रखी जाए जो संगीत की आड़ में अश्लीलता परोस रहे हैं.

कला और संस्कृति को बचाने की पहल

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने जोर देकर कहा कि कला मन को शांति देने के लिए होती है, न कि समाज में विकृति पैदा करने के लिए. उन्होंने कलाकारों और गीतकारों से भी अपील की कि वे ऐसे गीतों का निर्माण करें जो समाज को जोड़ने वाले हों और बिहार की मर्यादा को बढ़ाएं. मंत्री के इस बयान के बाद मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार के सांस्कृतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.

सांस्कृतिक सुधार का संकल्प

मंत्री के इस तेवर से साफ है कि आने वाले दिनों में सार्वजनिक कार्यक्रमों, डीजे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बजने वाले विवादित गानों पर शिकंजा कसा जा सकता है. प्रमोद चंद्रवंशी ने यह भी संकेत दिया कि विभाग जल्द ही इस संबंध में नियमावली और सख्त दिशा-निर्देश जारी कर सकता है ताकि बिहार की पावन धरती पर ‘फूहड़पन’ की जगह ‘लोक संस्कृति’ को बढ़ावा मिले.