Seat Ka Samikaran: लखीसराय सीट का समीकरण, जहां से डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा हैं विधायक, किसका पलड़ा रहा हैं यहां भारी?

Lakhisarai Seat Ka Samikaran: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है. राज्य में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी. इससे पहले आप लखीसराय विधानसभा सीट के समीकरण जान लीजिए, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. यह विधानसभा क्षेत्र हलसी, बड़हिया और रामगढ़ चौक प्रखंडों से मिलकर बना हुआ है. लखीसराय विधानसभा क्षेत्र 1977 में बना और अब यह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के छह विधानसभा क्षेत्रों में से एक है.

स्थापना के बाद से अब तक यहां 11 चुनाव हो चुके हैं. अधिकांश चुनावों में बीजेपी का दबदबा रहा है और उसने इस सीट को पांच बार जीता है. जनता पार्टी और जनता दल को दो-दो बार जीत मिली है, जबकि कांग्रेस ने केवल एक बार 1980 में जीत हासिल की थी. राजद ने अक्टूबर 2005 में एक बार यह सीट जीती, जिससे बीजेपी की जीत का सिलसिला टूट गया.

लखीसराय सीट से विजय कुमार सिन्हा हैं विधायक

2010 में बीजेपी ने वापसी की और तब से लगातार चुनाव जीतती आ रही है. वर्तमान में, वरिष्ठ बीजेपी नेता और बिहार के निवर्तमान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इस सीट के विधायक हैं. उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अमरेश कुमार को हराया था. 2010 से उन्होंने लगातार तीन बार लखीसराय सीट पर जीत हासिल की है.

मुंगेर से अलग होकर जिला बना था लखीसराय

लखीसराय 1994 में मुंगेर जिले से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना था. लखीसराय जिले में स्थित अशोकधाम मंदिर, जिसे इंद्रदेवन्स्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है.

7 अप्रैल 1977 को अशोक नाम के बच्चे ने खेलते समय जमीन के नीचे एक विशाल शिवलिंग की खोज की थी. इसके बाद 11 फरवरी 1993 को जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया था. अब देखना यह होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में लखीसराय सीट पर किस पार्टी को जीत मिलती है.

