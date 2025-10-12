Seat Ka Samikaran: लखीसराय सीट का समीकरण, जहां से डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा हैं विधायक, किसका पलड़ा रहा हैं यहां भारी?
Home > Uncategorized > Seat Ka Samikaran: लखीसराय सीट का समीकरण, जहां से डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा हैं विधायक, किसका पलड़ा रहा हैं यहां भारी?

Seat Ka Samikaran: लखीसराय सीट का समीकरण, जहां से डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा हैं विधायक, किसका पलड़ा रहा हैं यहां भारी?

Bihar Lakhisarai Seat Ka Samikaran: बिहार की लखीसराय सीट पर 11 चुनाव हो चुके हैं. अधिकांश चुनावों में बीजेपी का दबदबा रहा है और जीत मिली है. इस सीट पर जनता पार्टी और जनता दल को दो-दो बार जीत मिली है.

By: Hasnain Alam | Published: October 12, 2025 4:33:28 PM IST

Bihar Deputy CM Vijay Kumar Sinha
Bihar Deputy CM Vijay Kumar Sinha

Lakhisarai Seat Ka Samikaran: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है. राज्य में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी. इससे पहले आप लखीसराय विधानसभा सीट के समीकरण जान लीजिए, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. यह विधानसभा क्षेत्र हलसी, बड़हिया और रामगढ़ चौक प्रखंडों से मिलकर बना हुआ है. लखीसराय विधानसभा क्षेत्र 1977 में बना और अब यह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के छह विधानसभा क्षेत्रों में से एक है.

स्थापना के बाद से अब तक यहां 11 चुनाव हो चुके हैं. अधिकांश चुनावों में बीजेपी का दबदबा रहा है और उसने इस सीट को पांच बार जीता है. जनता पार्टी और जनता दल को दो-दो बार जीत मिली है, जबकि कांग्रेस ने केवल एक बार 1980 में जीत हासिल की थी. राजद ने अक्टूबर 2005 में एक बार यह सीट जीती, जिससे बीजेपी की जीत का सिलसिला टूट गया.

लखीसराय सीट से विजय कुमार सिन्हा हैं विधायक

2010 में बीजेपी ने वापसी की और तब से लगातार चुनाव जीतती आ रही है. वर्तमान में, वरिष्ठ बीजेपी नेता और बिहार के निवर्तमान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इस सीट के विधायक हैं. उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अमरेश कुमार को हराया था. 2010 से उन्होंने लगातार तीन बार लखीसराय सीट पर जीत हासिल की है.

मुंगेर से अलग होकर जिला बना था लखीसराय

लखीसराय 1994 में मुंगेर जिले से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना था. लखीसराय जिले में स्थित अशोकधाम मंदिर, जिसे इंद्रदेवन्स्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है.

7 अप्रैल 1977 को अशोक नाम के बच्चे ने खेलते समय जमीन के नीचे एक विशाल शिवलिंग की खोज की थी. इसके बाद 11 फरवरी 1993 को जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया था. अब देखना यह होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में लखीसराय सीट पर किस पार्टी को जीत मिलती है.

यह भी पढ़ें: Bihar Chunav: Tej Pratap Yadav ने एक्स पर Tejashwi को किया अनफॉलो, कल जारी करेंगे कैंडिडेट्स की लिस्ट

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
Seat Ka Samikaran: लखीसराय सीट का समीकरण, जहां से डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा हैं विधायक, किसका पलड़ा रहा हैं यहां भारी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Seat Ka Samikaran: लखीसराय सीट का समीकरण, जहां से डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा हैं विधायक, किसका पलड़ा रहा हैं यहां भारी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Seat Ka Samikaran: लखीसराय सीट का समीकरण, जहां से डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा हैं विधायक, किसका पलड़ा रहा हैं यहां भारी?
Seat Ka Samikaran: लखीसराय सीट का समीकरण, जहां से डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा हैं विधायक, किसका पलड़ा रहा हैं यहां भारी?
Seat Ka Samikaran: लखीसराय सीट का समीकरण, जहां से डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा हैं विधायक, किसका पलड़ा रहा हैं यहां भारी?
Seat Ka Samikaran: लखीसराय सीट का समीकरण, जहां से डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा हैं विधायक, किसका पलड़ा रहा हैं यहां भारी?