Bihar Cabinet Meeting: बिहार में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, इन विभागों में इतने पदों पर होगी भर्ती, कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडों लगी मुहर

Bihar Cabinet Meeting News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी. मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ की स्वीकृति भी कैबिनेट की ओर से दी गई है.

By: Hasnain Alam | Published: January 13, 2026 4:48:14 PM IST

Bihar Cabinet Meeting Decision Today: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी. खासकर राज्य के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. कैबिनेट ने कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर 694 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी है. कृषि विभाग में विभिन्न पदों के 534 पद और पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पद यानी कुल 694 पदों के सृजन, पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है.

वहीं डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति की गई. इसके साथ-साथ शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय में विभिन्न पदों के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट ने दी.

वहीं झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू के लिए कैबिनेट में स्वीकृति मिली. इसके तहत 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5. 75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को पानी मिलेगा. 

कैबिनेट बैठक में इन एजेंडों पर भी लगी मुहर

  • दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहणकिए जाने के लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपये की स्वीकृति.
  • बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के लिए एक मोस्ट 30 करोड रुपये राशि दिए जाने की स्वीकृति.
  • राज्य के 13 काराओं में नए सिरे से 9073 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की स्वीकृति दी गई. इसमें 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये की राशि खर्च होगी.

  • रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री लगेगी. इसके लिए 107 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई. डालमिया सीमेंट लिमिटेड बंजारी रोहतास का विस्तार होगा.

  • 594 कुशल एवं और कुशल कामगारों का नियोजन होगा. राजवंशी नगर और शास्त्री नगर पटना में आवासीय एवं गैर आवासीय रूप में पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान निर्माण के लिए परामर्शी को एक करोड़ 59 लाख 30000 रुपये भुगतान की स्वीकृति.

