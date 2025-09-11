Home > Uncategorized > Jio यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Free में दे रहा 20GB इंटरनेट, फटाफट जानिए कैसे करें Claim

Jio यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Free में दे रहा 20GB इंटरनेट, फटाफट जानिए कैसे करें Claim

जियो का 899 रुपये वाला प्लान काफी पॉपुलर है. इसमें रोजाना 2GB डेटा मिलता है और साथ ही 20GB फ्री एक्स्ट्रा डेटा भी दिया जा रहा है. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS रोजाना और 5G अनलिमिटेड डेटा की सुविधा भी शामिल है.

Published By: Renu chouhan
Published: September 11, 2025 14:38:00 IST

Jio यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Free में दे रहा 20GB इंटरनेट, फटाफट जानिए कैसे करें Claim

भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल अब हर किसी की जरूरत बन गया है. चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर ऑनलाइन मूवी और वेब सीरीज देखनी हो, हर जगह ज्यादा डेटा की डिमांड रहती है. यही कारण है कि टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान्स में लगातार नए बेनिफिट्स जोड़ रही हैं. Jio भी इसी कड़ी में अपने कई पॉपुलर प्लान्स पर एक्स्ट्रा डेटा और स्पेशल ऑफर्स दे रहा है.

डेटा ही है यूजर्स की पहली पसंद
OTT सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज और मेंबरशिप्स जैसे कई फायदे मिलने के बावजूद ज्यादातर यूजर्स की नजर सिर्फ अधिक डेटा पर रहती है. आज के समय में इंटरनेट के बिना काम, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट सब अधूरा है. यही वजह है कि Jio ने अपने प्लान्स में अतिरिक्त डेटा देना शुरू किया है, ताकि यूजर्स की जरूरतें पूरी हो सकें.

₹899 वाले प्लान में 20GB एक्स्ट्रा डेटा
जियो का 899 रुपये वाला प्लान काफी पॉपुलर है. इसमें रोजाना 2GB डेटा मिलता है और साथ ही 20GB फ्री एक्स्ट्रा डेटा भी दिया जा रहा है. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS रोजाना और 5G अनलिमिटेड डेटा की सुविधा भी शामिल है. इसकी वैधता 90 दिन है. इसके अलावा Jio 9th Anniversary Celebration के तहत इसमें 2 महीने का JioHome ट्रायल, JioHotstar का सब्सक्रिप्शन और Reliance Digital से शॉपिंग पर डिस्काउंट भी मिल रहा है.

₹555 वाले गेमिंग प्लान में भी एक्स्ट्रा डेटा
गेमिंग पसंद करने वालों के लिए Jio का 555 रुपये वाला प्लान शानदार विकल्प है. इसमें रोजाना 2GB डेटा मिलता है और साथ ही 5GB एक्स्ट्रा डेटा भी शामिल है. इसकी वैधता 28 दिन है. इस प्लान में JioGames Cloud, BGMI कूपन, JioTV और JioAI Cloud जैसे फायदे दिए जा रहे हैं.

₹749 वाले प्लान में भी 20GB एक्स्ट्रा डेटा
इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है. अभी इसमें भी 20GB फ्री एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है. इसकी वैधता 72 दिन है. साथ ही Jio 9th Anniversary Celebration के ऑफर्स इसमें भी उपलब्ध हैं.

Tags: JIOjio hotstarjio plan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
Jio यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Free में दे रहा 20GB इंटरनेट, फटाफट जानिए कैसे करें Claim

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jio यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Free में दे रहा 20GB इंटरनेट, फटाफट जानिए कैसे करें Claim

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jio यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Free में दे रहा 20GB इंटरनेट, फटाफट जानिए कैसे करें Claim
Jio यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Free में दे रहा 20GB इंटरनेट, फटाफट जानिए कैसे करें Claim
Jio यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Free में दे रहा 20GB इंटरनेट, फटाफट जानिए कैसे करें Claim
Jio यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Free में दे रहा 20GB इंटरनेट, फटाफट जानिए कैसे करें Claim