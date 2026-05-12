MP: भोपाल के होटल में हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया मुस्लिम युवक, जमकर हुई पिटाई, अब आंदोलन की चेतावनी

MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ होटल में पकड़ा. इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की. साथ ही उसके चेहरे पर गोबर पोता और फिर सड़क पर घुमाया. पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग होटल के कमरे में घुसकर युवक को पीटते हुए दिख रहे हैं.

वीडियो में आरोपी, युवक के चेहरे पर गोबर पोतकर उसे सड़क पर घुमाते हुए भी दिख रहे हैं. पुलिस ने बताया कि 10 मई को हुई इस घटना के संबंध में मिली शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आरोपियों को पकड़ने के किए जा रहे हैं प्रयास

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और घटना में शामिल लोगों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की मांग की है.

इसके साथ-साथ घटना के विरोध में मंगलवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर काजी के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया.

मुस्लिम समाज ने बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. पुलिस कमिश्नर के आश्वासन के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग वापस लौट गए. हालांकि, इससे पहले प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर नामजद गिरफ्तारी नहीं हुई, तो बड़ा आंदोलन कर भोपाल बंद करने देने का ऐलान किया है.