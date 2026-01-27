इश्क बना हैवानियत! सिर काट बैग में रखा और बोरे में भर दी लाश; फिर स्कूटी पर लादकर निकल पड़ा

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड का बेरहमी से मर्डर कर दिया है. पुलिस ने 12 घंटे के अंदर केस सुलझा लिया और आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे. बॉयफ्रेंड को शक था कि महिला के दूसरे मर्दों के साथ अफेयर है. इसी वजह से उसने मर्डर किया है. महिला को मारने के बाद आरोपी ने उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, कई हिस्सों में काट दिया, और हिस्सों को बोरियों में भरकर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया गया है.

पुलिस ने 12 घंटे में केस सुलझाया

बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना आगरा ज़िले के एत्माद्दौला थाना इलाके में हुई. पुलिस ने महिला के मर्डर का केस सिर्फ़ 12 घंटे में सुलझा लिया है. पुलिस के मुताबिक मर्डर लव अफेयर की वजह से हुआ था. पुलिस ने इस मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. बॉयफ्रेंड ने खुद ही मर्डर किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे. बॉयफ्रेंड को शक था कि महिला के दूसरे मर्दों के साथ रिश्ते है. इसी शक की वजह से बॉयफ्रेंड विनय राजपूत ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया है.

चाकू से महिला का सिर और पैर काटे

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉयफ्रेंड विनय राजपूत ने महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया है. फिर उसने चाकू से उसके पैर काट दिए और लाश को यमुना पुल के पास फेंक दिया है. उसने महिला का सिर नाले में फेंक दिया है. गौरतलब है कि शनिवार शाम को एत्माद्दौला पुल के पास एक बोरी में महिला की लाश मिली थी. केस सुलझाने के लिए DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने CP दीपक कुमार के निर्देश पर चार टीमें बनाईं. DCP सिटी खुद पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे. सैकड़ों CCTV कैमरों की जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया है.