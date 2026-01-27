Home > Uncategorized > इश्क बना हैवानियत! सिर काट बैग में रखा और बोरे में भर दी लाश; फिर स्कूटी पर लादकर निकल पड़ा

इश्क बना हैवानियत! सिर काट बैग में रखा और बोरे में भर दी लाश; फिर स्कूटी पर लादकर निकल पड़ा

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड का बेरहमी से मर्डर कर दिया है. पुलिस ने 12 घंटे के अंदर केस सुलझा लिया और आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 27, 2026 6:42:37 PM IST

Agra News
Agra News


Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड का बेरहमी से मर्डर कर दिया है. पुलिस ने 12 घंटे के अंदर केस सुलझा लिया और आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे. बॉयफ्रेंड को शक था कि महिला के दूसरे मर्दों के साथ अफेयर है. इसी वजह से उसने मर्डर किया है. महिला को मारने के बाद आरोपी ने उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, कई हिस्सों में काट दिया, और हिस्सों को बोरियों में भरकर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया गया है.

You Might Be Interested In

पुलिस ने 12 घंटे में केस सुलझाया

बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना आगरा ज़िले के एत्माद्दौला थाना इलाके में हुई. पुलिस ने महिला के मर्डर का केस सिर्फ़ 12 घंटे में सुलझा लिया है. पुलिस के मुताबिक मर्डर लव अफेयर की वजह से हुआ था. पुलिस ने इस मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. बॉयफ्रेंड ने खुद ही मर्डर किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे. बॉयफ्रेंड को शक था कि महिला के दूसरे मर्दों के साथ रिश्ते है. इसी शक की वजह से बॉयफ्रेंड विनय राजपूत ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया है.

भारत से सीरीज हारते ही बौखलाया न्यूजीलैंड, 2 धांसू खिलाड़ियों की अचानक क्यों की छुट्टी?

चाकू से महिला का सिर और पैर काटे

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉयफ्रेंड विनय राजपूत ने महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया है. फिर उसने चाकू से उसके पैर काट दिए और लाश को यमुना पुल के पास फेंक दिया है. उसने महिला का सिर नाले में फेंक दिया है. गौरतलब है कि शनिवार शाम को एत्माद्दौला पुल के पास एक बोरी में महिला की लाश मिली थी. केस सुलझाने के लिए DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने CP दीपक कुमार के निर्देश पर चार टीमें बनाईं. DCP सिटी खुद पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे. सैकड़ों CCTV कैमरों की जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया है.

You Might Be Interested In

कौन हैं पाकिस्तान की इंफ्लूएंसर अलीना आमिर, जिनका प्राइवेट वीडियो हुआ लीक; भारत में भी लोग तलाश रहे MMS

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
इश्क बना हैवानियत! सिर काट बैग में रखा और बोरे में भर दी लाश; फिर स्कूटी पर लादकर निकल पड़ा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इश्क बना हैवानियत! सिर काट बैग में रखा और बोरे में भर दी लाश; फिर स्कूटी पर लादकर निकल पड़ा
इश्क बना हैवानियत! सिर काट बैग में रखा और बोरे में भर दी लाश; फिर स्कूटी पर लादकर निकल पड़ा
इश्क बना हैवानियत! सिर काट बैग में रखा और बोरे में भर दी लाश; फिर स्कूटी पर लादकर निकल पड़ा
इश्क बना हैवानियत! सिर काट बैग में रखा और बोरे में भर दी लाश; फिर स्कूटी पर लादकर निकल पड़ा