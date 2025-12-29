91 साल की उम्र में मां ने बेटे के लिए किया कुछ ऐसा, जिसे देख हर किसी की आंखें हुई नम..!

Viral News: मां का प्यार अक्सर सबसे सिंपल, छोटे और अनोखे तरीकों से दिखता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर मां के प्यार की तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसे देख हर कोई इमोश्नल हो रहा है.

एक पोस्ट में अरुण भागवतुला ने अपनी 91 साल की मां की कहानी शेयर की. बिस्तर पर रहकर भी उन्होंने अपने बेटे के लिए स्वेटर बनाना जारी रखा. उम्र और शारीरिक तकलीफ के बावजूद, उन्होंने धीरे-धीरे स्वेटर बुना, जब हाथ दर्द करने लगे तो आराम किया और फिर फिर से काम शुरू किया.

प्यार से बुना स्वेटर

पोस्ट के अनुसार, स्वेटर बनाने से पहले उनकी मां ने संदेश भेजा कि वो उनके लिए सफेद स्वेटर बनाना चाहती हैं और अगर वो मना भी कर दें तो भी बनाएंगी. उनकी दृढ़ता देखकर अरुण ने सहमति दे दी. जब स्वेटर का ऊपरी हिस्सा बन गया, उन्होंने बेटा से नेकलाइन की जांच करवाई. अरुण ने थोड़ी लंबाई बढ़ाने की सलाह दी, तो उनकी मां ने चुपचाप पहले से किया हुआ काम खोलकर फिर से शुरू कर दिया.

आगे उन्होंने स्वेटर का आगे और पीछे का हिस्सा पूरा किया और फिट चेक करने को कहा. जब अरुण ने पहन कर देखा, तो दो हिस्सों के बीच छह इंच का अंतर था. मां ने हैरानी जताई और कहा कि उन्होंने बिल्कुल वही बनाया जो बेटा ने छाती का माप दिया था.

My 91-year-old mom knitted this sweater for me! She’s confined to bed now, but that hasn’t stopped her. She knits lying down, pauses whenever her hands start hurting, rests a bit, then goes back to it. Watching that alone is humbling. Before starting, she messaged me saying she… pic.twitter.com/K2yzJUL8q8 — Arunn Bhagavathula చి లిపి (@ArunBee) December 26, 2025

अरुण ने शांतिपूर्वक कहा, ‘आपने मेरा छाती का माप पूछा था… कमर का नहीं. मां ने फिर से स्वेटर खोलकर दुबारा बुना. इस बार थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, लेकिन उन्होंने फिर भी पूरा किया. अंत में, स्वेटर थोड़ा छोटा बनकर तैयार हुआ. अरुण ने कहा, इस बार मैंने उन्हें नहीं बताया. स्वेटर छोटा हो सकता है, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

इस पोस्ट पर लोगों ने बेहद गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दी. कई ने इसे भावनात्मक, सुंदर और गहराई से जुड़ा हुआ बताया. एक यूजर ने लिखा, आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्हें ये अनुभव मिला. दूसरे ने कहा, ‘वाह, ये तो हमेशा के लिए एक अद्भुत उपहार है!’ तीसरे ने लिखा, ‘इस स्वेटर की खामियां ही इसे खूबसूरत बनाती हैं.’ एक और ने टिप्पणी की, ‘इस स्वेटर में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही नजर आता है.’