Home > Uncategorized > 91 साल की उम्र में मां ने बेटे के लिए किया कुछ ऐसा, जिसे देख हर किसी की आंखें हुई नम..!

91 साल की उम्र में मां ने बेटे के लिए किया कुछ ऐसा, जिसे देख हर किसी की आंखें हुई नम..!

91 साल की मां ने बिस्तर पर रहकर अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा किया जिसे देख हर कोई दंग रह गया है. मां के प्यार की बराबरी तो कभी भी कोई नहीं कर सकता है और आज ये साबित हो गया है-

By: sanskritij jaipuria | Published: December 29, 2025 1:44:26 PM IST

viral post
viral post


Viral News: मां का प्यार अक्सर सबसे सिंपल, छोटे और अनोखे तरीकों से दिखता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर मां के प्यार की तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसे देख हर कोई इमोश्नल हो रहा है. 

You Might Be Interested In

एक पोस्ट में अरुण भागवतुला ने अपनी 91 साल की मां की कहानी शेयर की. बिस्तर पर रहकर भी उन्होंने अपने बेटे के लिए स्वेटर बनाना जारी रखा. उम्र और शारीरिक तकलीफ के बावजूद, उन्होंने धीरे-धीरे स्वेटर बुना, जब हाथ दर्द करने लगे तो आराम किया और फिर फिर से काम शुरू किया.

 प्यार से बुना स्वेटर

पोस्ट के अनुसार, स्वेटर बनाने से पहले उनकी मां ने संदेश भेजा कि वो उनके लिए सफेद स्वेटर बनाना चाहती हैं और अगर वो मना भी कर दें तो भी बनाएंगी. उनकी दृढ़ता देखकर अरुण ने सहमति दे दी. जब स्वेटर का ऊपरी हिस्सा बन गया, उन्होंने बेटा से नेकलाइन की जांच करवाई. अरुण ने थोड़ी लंबाई बढ़ाने की सलाह दी, तो उनकी मां ने चुपचाप पहले से किया हुआ काम खोलकर फिर से शुरू कर दिया.

You Might Be Interested In

आगे उन्होंने स्वेटर का आगे और पीछे का हिस्सा पूरा किया और फिट चेक करने को कहा. जब अरुण ने पहन कर देखा, तो दो हिस्सों के बीच छह इंच का अंतर था. मां ने हैरानी जताई और कहा कि उन्होंने बिल्कुल वही बनाया जो बेटा ने छाती का माप दिया था.

अरुण ने शांतिपूर्वक कहा, ‘आपने मेरा छाती का माप पूछा था… कमर का नहीं. मां ने फिर से स्वेटर खोलकर दुबारा बुना. इस बार थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, लेकिन उन्होंने फिर भी पूरा किया. अंत में, स्वेटर थोड़ा छोटा बनकर तैयार हुआ. अरुण ने कहा, इस बार मैंने उन्हें नहीं बताया. स्वेटर छोटा हो सकता है, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

इस पोस्ट पर लोगों ने बेहद गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दी. कई ने इसे भावनात्मक, सुंदर और गहराई से जुड़ा हुआ बताया. एक यूजर ने लिखा, आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्हें ये अनुभव मिला. दूसरे ने कहा, ‘वाह, ये तो हमेशा के लिए एक अद्भुत उपहार है!’ तीसरे ने लिखा, ‘इस स्वेटर की खामियां ही इसे खूबसूरत बनाती हैं.’ एक और ने टिप्पणी की, ‘इस स्वेटर में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही नजर आता है.’

 

You Might Be Interested In
Tags: 91 year old bedridden momMotherMothers loveSon
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025
91 साल की उम्र में मां ने बेटे के लिए किया कुछ ऐसा, जिसे देख हर किसी की आंखें हुई नम..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

91 साल की उम्र में मां ने बेटे के लिए किया कुछ ऐसा, जिसे देख हर किसी की आंखें हुई नम..!
91 साल की उम्र में मां ने बेटे के लिए किया कुछ ऐसा, जिसे देख हर किसी की आंखें हुई नम..!
91 साल की उम्र में मां ने बेटे के लिए किया कुछ ऐसा, जिसे देख हर किसी की आंखें हुई नम..!
91 साल की उम्र में मां ने बेटे के लिए किया कुछ ऐसा, जिसे देख हर किसी की आंखें हुई नम..!