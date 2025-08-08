US India Tariff LIVE Updates: ट्रंप ने भारत के साथ नेगोशिएशन करने से किया साफ इनकार, UN ने इस बात पर जताई चिंता

US India Tariff LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार दोपहर 1 बजे एक महत्वपूर्ण उच्च-स्तरीय कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अमेरिका द्वारा हाल ही में भारतीय निर्यात पर लगाए गए भारी टैरिफ के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ़्ते रूस के साथ व्यापार की वजह से भारत पर अतिरिक्त 25 % टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके पहले भी ट्रंप ने भारत के सामनों पर 25 % टैरिफ का ऐलान किया।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक टैरिफ पर विवाद बना रहेगा, तब तक भारत के साथ व्यापार समझौता स्थगित रहेगा। उन्होंने गुरुवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि जब तक हम टैरिफ का मुद्दा नहीं सुलझा लेते, तब तक व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने एक बयान में कहा कि हमारे किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा।

भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री के रुख का समर्थन किया। एक कड़े बयान में, मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम को गलत, अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया। मंत्रालय ने कहा कि रूस से भारत का तेल आयात आर्थिक ज़रूरतों पर आधारित है, राजनीति पर नहीं। मंत्रालय ने कहा कि हमने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। हमारा आयात बाज़ार की ज़रूरतों और 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य पर आधारित है। भारत के लिए, यह सिर्फ़ टैरिफ़ का मामला नहीं है।