US India Tariff LIVE Updates: ट्रंप ने भारत के साथ नेगोशिएशन करने से किया साफ इनकार, UN ने इस बात पर जताई चिंता

US India Tariff LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार दोपहर 1 बजे एक महत्वपूर्ण उच्च-स्तरीय कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अमेरिका द्वारा हाल ही में भारतीय निर्यात पर लगाए गए भारी टैरिफ के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ़्ते रूस के साथ व्यापार की वजह से भारत पर अतिरिक्त 25 % टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके पहले भी ट्रंप ने भारत के सामनों पर 25 % टैरिफ का ऐलान किया।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक टैरिफ पर विवाद बना रहेगा, तब तक भारत के साथ व्यापार समझौता स्थगित रहेगा। उन्होंने गुरुवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि जब तक हम टैरिफ का मुद्दा नहीं सुलझा लेते, तब तक व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी।
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने एक बयान में कहा कि हमारे किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा।
भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री के रुख का समर्थन किया। एक कड़े बयान में, मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम को गलत, अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया। मंत्रालय ने कहा कि रूस से भारत का तेल आयात आर्थिक ज़रूरतों पर आधारित है, राजनीति पर नहीं। मंत्रालय ने कहा कि हमने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। हमारा आयात बाज़ार की ज़रूरतों और 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य पर आधारित है। भारत के लिए, यह सिर्फ़ टैरिफ़ का मामला नहीं है।
US India Tariff LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और कड़ा जवाब दिया. नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि भारत किसी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा. हमारे लिए किसानों का हित सबसे पहले है,” उन्होंने कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी वालों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा. मुझे पता है कि इसके लिए हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और मैं इसके लिए तैयार हूँ. भारत इसके लिए तैयार है.
भारत ने हमेशा अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने से मना किया है, क्योंकि इससे लाखों ग्रामीण परिवारों को नुकसान हो सकता है. मोदी के बयान ने इस रुख को और मजबूत किया और दिखाया कि सरकार अमेरिका के टैरिफ कदम को गलत मानती है.
US India Tariff LIVE: व्हाइट हाउस ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए टैरिफ बढ़ाने के लिए विशेष रूप से भारत द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात की ओर इशारा किया। आदेश में दावा किया गया है कि ये आयात, चाहे प्रत्यक्ष हों या बिचौलियों के माध्यम से, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक असामान्य और असाधारण खतरा पैदा करते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत को रूसी तेल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन विदेश मंत्रालय ने अपने निवेश हितों का हवाला देते हुए तेल आयात रोकने से इनकार कर दिया।
US India Tariff LIVE: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से "निराश" हैं, जो गुरुवार से लागू हो गए हैं, उनके उप प्रवक्ता फरहान हक के अनुसार। हक ने गुरुवार को कहा, "गुटेरेस ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका मानना है कि सभी व्यापार युद्ध विनाशकारी होते हैं और इनसे बचना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, यह निराशाजनक खबर है।" उन्होंने कहा कि गुटेरेस सबसे गरीब लोगों के बारे में चिंतित हैं, जो उच्च टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित होंगे।