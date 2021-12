कोलकाता। Fire Incident at IOCL refinery in Haldia पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर ज़िले में इंडियन आयल कॉर्पोरेशन की हल्दिया रिफाइनरी में आग लगने से 3 लोगो की मौत हो गई है जबकि 44 लोग जख्मी हो गये हैं. मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे है. घटना स्थल पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में अबतक 37 लोगों के घायल होने की खबर हैं.जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

ख़बरों के मुताबिक धमाका दोपहर में 3 बजे हुआ जिसके बाद रिफाइनरी में भीषण आग गई. इस हादसे में 44 लोग झुलस गए है जिसमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. आग लगने के बाद पुरे इलाके को खाली कर दिया है और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है.

पश्चिम बंगाल के पूर्बा मिदनापुर ज़िले में इंडियन आयल कॉर्पोरेशन की हल्दिया रिफाइनरी में हुई घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुःख जताया है और सभी के स्वस्थ होने की कामना की है. उन्होंने कहा कि सरकार घायलों को हर संभव मदद मुहैया करवाएगी।

West Bengal CM Mamata Banerjee 'deeply anguished' by the fire incident at IOC, Haldia

"…Those injured are being brought to Kolkata through a green corridor. GoWB will extend all assistance to ensure their speedy recovery," CM says. pic.twitter.com/pErzOoRHNX

— ANI (@ANI) December 21, 2021