पश्चिम बंगाल: राजधानी कोलकाता में कंसर्ट में परफॉर्म करने के कुछ देर बाद मंगलवार को मशहूर सिंगर कृष्णकुमार कुन्नाथ उर्फ केके का निधन हो गया. बताया जा रहा है कि केके की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है. हिंदी जगत के 53 साल के केके ने हिंदी में 200 से अधिक गाने गाए हैं. उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली सहित अन्य भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं. कृष्णकुमार कुन्नाथ के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई. केके के इस तरह अचानक चले जाने से पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा बॉलीवुड की कई हस्तियां हैरान रह गईं.

केके के नाम से प्रसिद्ध गायक कृष्णकुमार कुन्नाथ के असामयिक निधन से दुखी हूं। उनके गीतों ने भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाया है। हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ऊं शांति: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि ‘केके एक प्रतिभाशाली गायक थे, उनके असामयिक निधन से भारतीय संगीत को बहुत बड़ी क्षति हुई है. अपनी आवाज से उन्होंने संगीत प्रेमियों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. शांति शांति.

KK was a very talented and versatile singer. His untimely demise is very saddening and a huge loss to Indian music. With his gifted voice, he has left an indelible impression on the minds of countless music lovers. My deepest condolences to his family and fans. Om Shanti Shanti

— Amit Shah (@AmitShah) May 31, 2022