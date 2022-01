नई दिल्ली: Cold Wave नए साल के शुरुआत से ही दिल्ली में ठंठ और भी ज्यादा बढ़ गयी है. कुहांसे और कोहरे की बिच दिल्ली के लोग ठिठुर रहे है. धुप निकलने के बावजूद भी लोगों को ठंठ से राहत नहीं मिल रही है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आज दिल्ली में सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की आशंका जताई है.

साथ ही ये कहा गया है की राज्य में 5 से 6 दिनों तक ठिठुरने वाली सर्दी से कोई राहत नहीं मिलेगी. जबकि 3 जनवरी के बाद से उत्तर-पश्चिमी भारत में लोगों को सर्द हवाओं से थोड़ी राहत मिलेगी. IMD के अनुसार ये आशंका जताई गयी है कि 04 जनवरी को पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की बारिश हो सकती है.

Auto drivers sit near the fire to comfort themselves on a cold winter morning in Delhi. "With night curfew in place, we are not getting enough passengers. Our daily income has been affected due to the curfew," said an auto-driver. pic.twitter.com/O7bL8PS2xs

