उत्तर प्रदेश चुनाव, देश के पांच राज्यों में चुनाव होने जा ऐसे हैं जिसमे सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) है, जहां खुद पीएम मोदी ( PM Modi ) कई चुनावी सभा और चुनावी पैतरों में परियोजनाओं के शिलान्यास कर चुके हैं। लेकिन उसका असर कही दिखाई नही रहा बल्कि उसके नेता बीजेपी ( BJP ) को छोड़ कर जाने वालों की लाइन लगी हुई है वही कांग्रेस भी इस से अछूती नही रही है।

पहले भाजपा और अब कांग्रेस ( Congress ) के विधायक लगातार अखिलेश ( Akhilesh ) खेमें में शामिल होते जा रहे हैं । कांग्रेस के विधायक मसूद अख्तर और इमरान मसूद ( Masood Akhtar and Imran Masood ) समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। दोनों के जाने से कांग्रेस को सीधे तौर पर राजनैतिक नुकसान हो सकता है।

कांग्रेस ( Congress ) ने बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके सहारनपुर से विधायक मसूद अख्तर और इमरान मसूद ( Masood Akhtar and Imran Masood ) ने समर्थकों और आपसी बैठक कर फैसला किया, कि वे कांग्रेस छोड़ जल्द सपा में शामिल होंगे जो कांग्रेस को राजनैतिक नुकसान दे सकता है। मसूद अख्तर का कहना है की वे कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन चाहते थे। जिसे पार्टी ने सिरे से खारिज़ कर दिया।

We demanded an alliance (with Samajwadi Party) but that could not happen. There is a direct fight between SP & BJP, that is why Imran Masood & I have decided to join Samajwadi Party. We've sought Akhilesh Yadav's time for joining today: Congress MLA Masood Akhtar pic.twitter.com/vivwVf4irM

