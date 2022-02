नई दिल्ली . Arvind Kejriwal राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलो में कमी देखी गई है. कम होते मामलो के बीच आज दिल्ली में DDMA की बैठक हुई. इस बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए है, जिसमें नाईट कर्फ्यू समेत अन्य पाबंदियों में ढील की बात कही गई है.

ख़बरों के मुताबिक दिल्ली (Delhi) में सोमवार से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) समेत सभी प्रतिबंध (Restriction) हट गए हैं. वहीं स्कूलों में फिलहाल हाई ब्रिड तरीके से ही क्लासेज चलती रहेंगी. अगर कोरोना के मामले नियंत्रण में रहते हैं तो अप्रैल में स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में खुलेंगे. इसके साथ ही बिना मास्क के फाइन (Mask Fine) भी कम किया गया है. दिल्ली में बिना मास्क के फाइन 2000 से घटकर 500 हो गया है. ख़बरों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने DDMA बैठक में कहा कि अब कोरोना नियंत्रण में है. अब दिल्ली में सब कुछ खुलना चाहिए.

DDMA withdraws all restrictions as situation improves n people facing hardships due to loss of jobs. Schools to function fully offline from 1 April. Fines for not wearing masks reduced to Rs 500: Delhi CM Arvind Kejriwal#COVID19 pic.twitter.com/R22txTX6ru

