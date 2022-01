नई दिल्ली. पीएम मोदी PM Modi के साथ परीक्षा पे चर्चा Pariksha Pe Charcha कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें शिक्षा मंत्रालय ने एक और अवसर दिया है। बता दें कि परीक्षा पे चर्चा भारत सरकार Indian Government का एक सालाना कार्यक्रम है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे स्टूडेंट्स से बातचीत करते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से संबंधित, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट जारी करते हुए बताया कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को 3 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी से बातचीत को तैयार रहिए और परीक्षा योद्धा (Exam warrior) बनिए।

No worries if you missed it! The registration date to participate in #PPC2022 has been extended to 3rd February 2022.

Get ready to interact with Prime Minister Shri @narendramodi & become #ExamWarriors.

Visit : https://t.co/oYeFu1HKck #PPC2022 pic.twitter.com/YVZIaydwQc

