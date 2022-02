Entertainment :-

Last msg for Lata Mangeshkar, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का आज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल देहांत हो गया। लता मंगेशकर के सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में चाहने वाले थे, लोग उन्हें दिल से सम्मान और इज्ज़त देते थे। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी स्वर कोकिला की मौत पर ट्वीट कर दुःख जताया है। यही नहीं भारत और पाकिस्तान में उनके चाहने वालों ने भी ट्वीट कर खेद जताया ।

पाकिस्तान की और से जारी हुआ शोक संदेश

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर से ट्वीट करते हुए लिखा, कि ” एक महान शख्सियत नहीं रहीं ” आगे लिखे हुए कहा,कि लता मंगेशकर स्वरों की रानी थीं, जिन्होंने दशकों तक संगीत की दुनिया पर राज किया है। संगीत की दुनिया में उनके जैसा कोई नहीं था। उनकी आवाज आने वाले वक्त में लोगों के दिलों पर राज करेगी । ट्विटर पर चल रहे ट्रेंड #RIPLataMangeshker में लता मंगेशकर के हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फैंस श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

A legend is no more, #LataMangeshkar was a melodious queen who ruled the world of music for decades she was uncrowned queen of music her voice shall keep ruling the Hearts of people for all times to come #RIPLataMangeshker — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) February 6, 2022

पाकिस्तान फैंस की आंखें हुई नम

एक पाकिस्तानी फैंस ने लिखा है ” लैजेंड सिंगर लता मंगेशकर की मौत की खबर सुनकर बेहद दुःख हुआ। अल्लाह उन्हें अगली दुनिया में सुकून देगा, अमन की आशा।

लव-इंडिया।

Sad to hear the News of Legend LATA MANGESHKAR. Death. BHAGWAN GIVE HER PEACE IN NEXT WORLD. AMAN KI Asha. Love ❤️ India 🇮🇳 & Pakistan 🇵🇰. pic.twitter.com/XS10RmRSnr — Shakil Ahmed. (@shakilahmed2000) February 6, 2022

वही पाकिस्तानी पत्रकार आमिर रज़ा खान ट्वीट करते हुए लता मंगेशकर की बचपन की तस्वीरें साझा की साथ ही लिखा, ‘हार्टब्रेकिंग, किसे पता था कि ये छोटी बच्ची संगीत की दुनिया की महारानी बनेंगी। लता जी आप हमारे वक्त की असली महान शख्सियत हैं। RIP आप भारत, पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों की रानी है

Lata ji you are a real legend of our time . RIP you are queen of all music lovers in India , Pakistan even rest of the world pic.twitter.com/8Q8ax5TCZk — Amir Raza Khan (@AmirRazakhan042) February 6, 2022

वही एक यूजर ने अपने ट्वीट करते हुए दिवंगना अभिनेत्री नूरजहां से मिला दिया, पाकिस्तान के फैन कामरान रहमत ने ट्वीट करते हुए लिखा, ” मीठी आवाज शांत हो गई, लता फिर से नूरजहां से मिल गईं। ” तो एक फैन ने लिखा कि ‘लता मंगेशकर सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लोकप्रिय और महान संगीतकारों में से एक ही नहीं बल्कि अन्य महाद्वीप में भी लोकप्रिय थीं। लता जी हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी।

” एक अन्य फैन रिजवान वसीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ” जादुई आवाज के युग का अंत हो गया। लता दीदी आप हमारे दिलों में हैं। पाकिस्तान से आपको बहुत सारा प्यार। अलविदा

End of a magical voice era. Lata didi you are in our hearts. Love from Pakistan 🇵🇰.#LataMangeshkar#RIP — Rizwan Waseer (@rizwaseer) February 6, 2022

वही हिंदुस्तान के एक फैन नबी अख़्तर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की शान और संगीत जगत की शिरमोर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी।

