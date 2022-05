मुंडका अग्निकांड:

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके में कल शाम एक तीन मंजिला इमारत में भयानक आग लग गई. जिसमें अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है. हादसे में 12 लोग घायल बताएं जा रहे है. जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दिल्ली बाहरी जिले के डीसीपी समीर शर्मा ने बताया कि 30 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव अभियान में जुटी है. इस हादसे पर राष्ट्रपति कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति कोविंद ने मुंडका अग्निकांड को लेकर ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में हुए भीषण आग हादसे से मैं व्यथित हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

Distressed by the tragic fire accident at a building near Mundka Metro Station in Delhi. My condolences to the bereaved families. I wish for speedy recovery of the injured. — President of India (@rashtrapatibhvn) May 13, 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए लिखा कि दिल्ली में भीषण आग के कारण लोगों की मौत से मैं बेहद दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

Extremely saddened by the loss of lives due to a tragic fire in Delhi. My thoughts are with the bereaved families. I wish the injured a speedy recovery. — Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2022

गृहमंत्री अमित शाह

गृहमंत्री अमित शाह ने मुंडका आग हादसे पर ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के मुंडका में आग लगने की घटना बहुत दुःखद है. मैं सम्बंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूँ, प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा है. NDRF भी वहाँ शीघ्र पहुँच रही है और लोगों को वहाँ से निकालना व घायलों को तुरंत उपचार देना हमारी प्राथमिकता है।

दिल्ली के मुंडका में आग लगने की घटना बहुत दुःखद है। मैं सम्बंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूँ, प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा है। NDRF भी वहाँ शीघ्र पहुँच रही है। लोगों को वहाँ से निकालना व घायलों को तुरंत उपचार देना हमारी प्राथमिकता है। — Amit Shah (@AmitShah) May 13, 2022

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

मुंडका आग कांड पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि दिल्ली के मुंडका में लगी आग बेहद भीषण है. मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपनों को खोया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना।

The fire in Mundaka, Delhi is extremely horrific. My thoughts are with those who have lost their loved ones in this tragedy. Praying for the quick recovery of those who are injured. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 13, 2022

मुआवजे का ऐलान

बता दें कि मुंडका इलाके में भीषण आग हादसे में जान गवांने वालों के आश्रितों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुआवजे की घोषणा की है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से इस हादसे में जाने गंवाने वालों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को पचास-पचास हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who lost their lives in the fire in Delhi. The injured would be given Rs. 50,000 : PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) May 13, 2022

