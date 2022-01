नए साल 2022 का आगाज देश के लिए बुरी खबर लेकर आया, माता वैष्णो देवी Mata Vaishno Devi मंदिर में दर्शन कर रहे श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ stampede मच गई और इस हादसे में 12 लोगों की असमय ही मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए। इस घटना पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने दुख जताया है।

माता वैष्णों मंदिर भगदड़ में मारे गए लोगों की सूचना पर पीएम मोदी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि इस घटना से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें। मैंने जम्मू-कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा, उधमपुर के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से स्थिति की जानकारी ली है।

Extremely saddened by the loss of lives due to a stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to JK LG Shri @manojsinha_ Ji, Ministers Shri @DrJitendraSingh Ji, @nityanandraibjp Ji and took stock of the situation.

गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। इस संबंध में मैंने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन घायलों के उपचार हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माता वैष्णो देवी में मची भगदड़ की घटना को दिल दहला देने वाली बताते हुए ट्वीट किया कि मैं घटना में हुई जानमाल की क्षति से आहत हूं। इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

The tragedy due to a stampede at Mata Vaishno Bhawan is heart-wrenching. Anguished by the loss of lives due to it. My condolences to the bereaved families in this sad hour. Praying for the speedy recovery of the injured.

