Jammu Kashmir : जम्मू कश्मीर के जेवन और सुरनकोट में कल रात से आतंकी हमले लगातार हो रहे है आतंकियों ने पहले पुलिस बस पर जेवन में फायरिंग की जबकि आज सुबह सुरनकोट में फौजी टुकड़ी से मुठभेड़, जिसमें एक आतंकी मारा गया है. पहली घटना में तीन पुलिसकर्मी शहीद हो गये. श्रीनगर पुलिस ने हमले को देखते हुए चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी है. पुलिस को लोकल संगठन कश्मीर टाइगर्स पर शक है.

कश्मीर के सुरनकोट में भी आतंकवादी हमले के बदले में भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमे एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है आतंकी किस संगठन से है उसका पता लगाया जा रहा है।

संसद की 20वी बरसी पर हुआ हमला

संसद हमला की 20वी बरसी पूरी होने पर श्रीनगर के जेवन इलाके में देर रात पुलिस बस पर आतंकियों ने हमला किया। इसमें एएसआई गुलाम हसन, रामबन व कांस्टेबल शफीक अली निवासी शहीद हो गए। देर रात अज्ञात आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जा रहा है कि मौके पर 3 जवान शहीद हो गए और 11 जवान घायल होने की आशंका जतायी जा रही है कुछ जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

It was a planned attack by two foreign terrorists and one local terrorist. Three police personnel have lost their lives in this attack. One terrorist who managed to flee will be caught and the group will be neutralised soon: IGP Kashmir on Srinagar terrorist attack pic.twitter.com/cPZdv7MPTb

— ANI (@ANI) December 14, 2021