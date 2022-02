End of Music Era #lata mangeshkar , देश और दुनिया में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ( lata mangeshkar ) के देहांत के बाद लगातार लोग अपने शोक संदेश भेज रहे हैं, ऐसे में इज़राइल के दूतावास की और से आधिकारिक बयान ट्वीट पर जारी किया गया जिसमे लता मंगेशकर जी की मौतों के बाद भारत के लोगों के साथ अपनी सहानभूति जताई।

भारत में इज़राइल दूतावास की और संगीत की मलिका और स्वरों की महारानी लता मंगेशकर जी ( lata mangeshkar ) के देहांत के बाद ट्वीट पर शोक जताया है।

उन्होंने कहा,कि “ भारत की शान और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के देहांत की ख़बर सुनकर दुख हुआ, संगीत की दुनिया में उनके योगदान और उनकी आवाज़ को हमेशा याद किया जाएगा”.

साथ ही उन्होंने लिखा

” हम शोक में भारत के लोगों के साथ हैं. ओम शांति “

We are saddened to hear about the demise of the Nightingale of India, #LataMangeshkar Ji. Her contribution to music and her voice will always be remembered.

We join the people of India in mourning. May her memory be a blessing.

ॐ शांति 🙏

— Israel in India (@IsraelinIndia) February 6, 2022