कर्नाटक, Bajrang Dal activist Harsha murder कर्नाटक के शिवमोगा में एक 23 वर्षीय बजरंगदल के कार्यकर्ता की मौत के बाद सियासत गरमा गई है. बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे है. शिवमोगा में हालत इतने तनावपूर्ण है कि वहां धारा 144 लागू की गई है साथ ही स्कूल कॉलेज को भी बंद किया गया है. पुलिस ने आज शव के पोस्टमॉर्टम के बाद उसे परिजनों को लौटा दिया है, इस दौरान सड़को पर हजारो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और कार्यकर्ता के लिए लोगों ने जमकर नरेबाजी की. कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार एक दूसरे पर निजी हमले तक कर रहे हैं. कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के साथ-साथ पूर्व सीएम कुमारस्वामी का भी इसपर बयान आया है.

Karnataka | Body of the 26-year-old Bajrang Dal activist Harsha, who was allegedly murdered yesterday in Shivamogga, being taken to his residence amid Police security after postmortem.

Large numbers of workers of Hindu organisations join in. pic.twitter.com/6jllIkEZ0q

