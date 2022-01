नई दिल्ली: Vikram Vedha Film रोशन और सैफ अली खान की कि तमिल फिल्म विक्रम वेधा की रिलीज डेट सामने आ गयी है. ये फिल्म सिनेमाघरों में 30 सितंबर 2022 को आएगी. ये एक तमिल फिल्म है जिसे हिंदी रीमेक किया गया है. इतना ही नहीं सैफ अली खान का पहला नया लुक कल सामने आएगा. क्योंकि कल ऋतिक का बर्थडे है. इस फिल्म में ऋतिक विलेन के किरदार निभाते नजर आने वाले है. वो एक गैंगस्टर की भूमिका निभाते दिखेंगे. वहीं सैफ अली खान इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल निभाते दिखेंगे. हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग अबू धाबी में की गई थी. अभी भी फिल्म की शूटिंग करना बाकी है.

'VIKRAM VEDHA': HRITHIK FIRST LOOK TOMORROW… Team #VikramVedha will unveil #FirstLook of #HrithikRoshan as #Vedha tomorrow, on his birthday… Costars #SaifAliKhan and #RadhikaApte… Directed by Pushkar-Gayathri, who directed the original #Tamil film. #VedhaFirstLook pic.twitter.com/LiYdDHXfri

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 9, 2022