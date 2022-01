Jammu & Kashmir : जम्मू और कश्मीर

Kashmir , जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्लाह ( ex-CM Umar Abdullah ) ने सुबह सुबह अपने ट्विटर से हंगामा खड़ा कर रखा है जब उन्होंने ट्वीट करके साझा किया, कि, उनके घर के दोनो दरवाजों पर प्रशासन ने ट्रक खड़े कर दिए हैं जिस से उनके पिता ओर मेरी बहन आपस में मिल भी नही सकते। याद रहे , उमर अब्दुल्लाह गुपकर गठबंधन में शामिल पार्टियों में से एक हैं और 3 दिन बाद परिसीमन आयोग के खिलाफ एक मार्च निकालने वाले थे।

Good morning & welcome to 2022. A new year with the same J&K police illegally locking people in their homes & an administration so terrified of normal democratic activity. Trucks parked outside our gates to scuttle the peaceful @JKPAGD sit-in protest. Some things never change. pic.twitter.com/OeSNwAOVkp — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) January 1, 2022

वैष्‍णो देवी मंदिर हादसे में मारे गए मृतकों पर जताया दुख

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्‍दुल्‍ला ने देर रात हुए वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ दुर्घटना पर गहरा दुख जाहिर किया. उन्‍होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, कि, “भगदड़ में मारे गए लोगों और उनके परिजनों के साथ उनके प्रति मेरी संवेदनाएं और सभी घायलों के जल्द ही पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं, बताते चलें, कि, इस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई है, और 26 लोग घायल हो गए हैं, फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी रखने के साथ साथ स्थिति सामान्य करने के बाद यात्रा को बहाल कर दी गया है।

Deeply saddened by the news from #matavaishnodevi. My condolences to the families of all those who lost their lives in the stampede & prayers for the quick & complete recovery of all those injured. — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) January 1, 2022

पुलिस ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भंग

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने घर के गेटों के बाहर प्रशासन द्वारा किए गए पुलिस के खड़े ट्रकों पर ट्वीट करते हुए लिखा, कि, सुबह और 2022 के आगमन का स्वागत, प्रशासन और लोकतांत्रिक देश में अब लोकतांत्रिक गतिविधियों से डर कर हमें अवैध रूप से नज़रबंद किया गया। फिर भी हम गुपकर गठबंधन के नेताओं के पास इतनी हिम्मत है की हम दुनिया से ये कह सके, कि, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा और हिम्मत वाला लोकतांत्रिक देश है।

Talk about a lawless police state, the police have even locked the internal gate connecting my father’s home to my sister’s. Yet our leaders have the cheek to tell the world that India is the largest democracy, hah!! pic.twitter.com/flNICRGk58 — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) January 1, 2022

यह भी पढ़ें:

और पढ़ें