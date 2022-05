29वें थल सेनाध्यक्ष:

नई दिल्ली। जनरल मनोज पांडे ने आज देश के 29वें थलसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया. उन्होंने ये पद जनरल मनोज मुकुंद नरवने से ग्रहण किया. वे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी है जो सेनाध्यक्ष बने है।

मुकुंद नरवने ने थमाई अपनी कुर्सी

जनरल मनोज पांडे ने आज जनरल मनोज मुकुंद नरवने से मुलाकात की. जिसके बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवने ने जनरल मनोज पांडे को अपनी कुर्सी दी।

General Manoj Pande today took over as Chief of Army Staff from General Manoj Mukund Naravane. He is the 29th Army Chief and the first officer from the Corps of Engineers to get this opportunity. pic.twitter.com/tfRqFU9Jsa — ANI (@ANI) April 30, 2022

नरवने को दिया गया गार्ड ऑफ आनर

बता दें कि इससे पहले जनरल एमएम नरवणे को थल सेनाध्यक्ष का पद छोड़ने से पहले साउथ ब्लॉक के लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी वीना नरवणे के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रथम महिला सविता कोविंद से मुलाकात की।

Delhi | General MM Naravane receives guard of honour at the South Block lawns prior to relinquishing as Chief of the Army Staff pic.twitter.com/qnwFOedxUY — ANI (@ANI) April 30, 2022

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं

जनरल एम एम नरवणे ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की. उनकी इस मुलाकात के बारे में ट्वीट कर रक्षा मंत्री ने लिखा कि 42 साल देश की सेवा के दौरान उन्होंने भारत की रक्षा क्षमताओं की तैयारियों को मजबूत किया है. मैं उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

Had a wonderful meeting with the Army Chief, General MM Naravane, who is going to retire today after serving the nation for 42 years. His contributions as a military leader has strengthened India’s defence capabilities & preparedness. I wish him success in his future endeavours. pic.twitter.com/rpTQ1L2g31 — Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 30, 2022

