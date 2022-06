नई दिल्ली। दिल्ली से मंगलवार की सुबह यानी आज आग लगने की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट कैंपस के भीतर बने बैंक में आज सुबह आग लग गई. इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंच गई है. बता दें कि आग पर लगभग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है. ये आग आज सुबह करीब 9 बजकर 20 मिनट पर लगी.

Fire broke out at a bank inside Supreme Court premises earlier this morning. Five fire tenders were rushed to the spot and the fire was completely brought under control: Delhi Fire Service

— ANI (@ANI) June 7, 2022