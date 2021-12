Chandigarh चंडीगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू Navjot singh Siddhu की मुसीबतें खत्म होने का नाम नही ले रही हैं। हाल में चंडीगढ़ में दिए एक बयान में पार्टी कार्यकर्ताओं से ” पुलिस की पीली पैंट गीली करने को कहा था” जो उनके गले की फांस सा बनता जा रहा है। इस बयान के बाद पंजाब पुलिस के DSP दिलशेर चंदेल ने घोर निन्दा की साथ ही उनसे सुरक्षा वापस करने के लिए के डाला।

पंजाब पुलिस के DSP दिलशेर चंदेल ने ट्वीट करके सिद्धू के बयान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर इतनी ही बेइज्जती करनी है तो पुलिस सुरक्षा को वापस कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि ना केवल उनकी बल्कि उनके परिवार की कोई रिक्शेवाला भी नहीं सुनेगा। सिर्फ हमारी वजह से इन नेताओं की इज्जत होती है।

#WATCH | It's very shameful that a senior leader insults police force that provides him protection. Without police, even a rickshaw puller won't obey their instructions: Chandigarh DSP Dilsher S Chandel on Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu's remarks against police (25.12) pic.twitter.com/W1EjjhTkLs

— ANI (@ANI) December 25, 2021