SMART LAUNCH NEWS: भारत ने आज ओडिशा में बालासोर के तट पर एंटी शिप मिसाइल लॉन्ग रेंज SMART एंटी शिप मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. SMART यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड ऑफ टॉरपीडो एक तरह की एंटी शिप मिसाइल है. बताया जा रहा है कि DRDO (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) की तरफ से भारतीय नौसेना के लिए हथियार प्रणाली विकसित की जा रही है.

#WATCH | India today successfully carried out a long-range Supersonic Missile Assisted Torpedo (SMART) off coast of Balasore in Odisha.

"The system has been designed to enhance Anti-sub marine warfare capability far beyond the conventional range of the torpedo," DRDO says pic.twitter.com/ZhD34UwuFW

— ANI (@ANI) December 13, 2021