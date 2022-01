दिल्ली. कोरोना Corona की तीसरी लहर की आहट के बीच राजधानी में प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू के साथ अब वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लगाने का फैसला लिया गया है। उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में मंगलवार को DDMA एक बैठक हुई। जिसमें कोरोना के मामलों और संक्रमण दर पर चर्चा करते हुए यह तय किया गया कि दिल्ली में शनिवार और रविवार का कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में जरुरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्राइवेट ऑफिस के लिए 50 परसेंट कैपेसिटी तय की गई है।

DDMA ने राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाने के साथ ही कुछ बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली में बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशनों के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। ऐसे में संक्रमण के फैलाव की आशंका को देखते हुए मैट्रो और बसों को 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलाने की इजाजत दी गई है। हालांकि सभी यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली मेट्रो द्वारा इस बाबत आज एक ट्वीट भी किया गया है।

Public Service Announcement

In the wake of the latest guidelines issued by DDMA, Delhi Metro will be running with the 100% seating capacity & no standing passengers will be allowed till further notice.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) January 5, 2022